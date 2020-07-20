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‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile İhlas Kuzuluk Termal Otel’de güvenli tatil fırsatı

İHLAS KUZULUK TERMAL OTEL ALDIĞI ‘GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI’ İLE TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ HİZMETLERİNE DEVAM EDİYOR.

Ekonomi 20.07.2020, 11:11
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‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile İhlas Kuzuluk Termal Otel’de güvenli tatil fırsatı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ve turizmde göz bebeği tesislerden biri olan İhlas Kuzuluk Termal Otel aldığı ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile turizm sektöründeki hizmetlerine devam ediyor.

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen sertifikasyon programı çerçevesinde; ‘Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi süresince uygulanacak korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri’ kapsamında istenen kriterleri yerine getiren İhlas Kuzuluk Termal Otel sertifikayı almaya hak kazandı. Seyahat kısıtlamalarının da kalkmasıyla birlikte aileler için en güzel dinlenme yerlerinden biri olan ve Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan İhlas Kuzuluk Termal tesisleri tatil severleri kendi evindeki rahatlığı aratmayacak şekilde sunduğu imkanlar ile konaklamaya bekliyor.

Huzur veren kuş seslerinin cıvıltılarının ve yeşil birbirine karıştığı tabiatın tüm güzelliklerini bir arada bulunduran termal tesis, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinin doğası ve termal suyu ile ünlü Kuzuluk bölgesinde 2004 yılında hizmete giren İhlas Kuzuluk Termal Otel; 60 Standart, 3 suit ve 2 apart odası ile toplamda 65 odalı olup, 130 yatak kapasiteli. Otel konaklayan misafirlerin her türlü kişisel ihtiyaçları ve rahatlığı düşünülerek dizayn edilerek otelin odalarında 24 saat boyunca termal su bulunuyor. Otelin restorandı 350 kişilik kapasite ile yarım pansiyon, tam pansiyon ve ala carte olarak hizmet vermekte. Her türlü organizasyon için gerekli tüm konfor ve teknik donanıma sahip olan 90 ve 45 kişilik 2 ayrı konferans salonunda da şirket içi eğitim, seminer ve bayi toplantıları gerçekleştiriliyor. Termal ve sağlık ünitelerinde ailece girilebilecek Türk hamamı tarzında 3 termal özel banyo, sauna ve 2 masaj salonu bulunmakta ve yine otelin karşında bulunan erkeklere ve kadınlara özel genel termal havuzlarda da kaplıca suyundan faydalanılıyor. Otelde ayrıca oda servisi, emanet kasa, kablosuz İnternet, çamaşırhane, kuru temizleme ve otopark hizmetleri ile ayrıca otel içerisinde çocuk oyun odası, hediyelik eşya bölümü, kuaför salonu ve otelin bahçesinde çocuk oyun parkı ve spor alanı bulunuyor.

İhlas Kuzuluk Termal Otel’e iş gezisi için gelen ve aldığı hizmet karşısında mutluluğunu ifade eden Olgu Cesur, “Buraya iş gezisi için geldim. Uzun süredir burada kalıyordum ve bugün ayrılıyorum. Bence hak edilerek kazanılmış bir sertifika olmuş. Kaldığım 15 günlük iş günü sürecinde her yer gayet temizdi ve her yerde dezenfektanlar vardı. Her yerde eldivenler ve maskeler için ayrı ayrı çöp kutuları vardı. Personel ise hijyene çok dikkat ediyordu. Kahvaltılıklar özel hazırlanıyordu herkese ayrı bir şekilde her gün otel temizlik görevlileri tarafından temizleniyordu. Herkes maskeliydi hatta siperlik takıyordu ekstra olarak ve maskesiz gezenleri uyarıyorlardı. Resepsiyon kısmında dezenfekte edilmiş kalemler var yani sürekli girip çıktığım için bütün temizlik işlemlerini görüyordum. Ben çok korkarak geldim buraya acaba hastalık kapar mıyım diye ama buraya geldikten sonra içim çok rahatladı. Benim için her şey çok güzel ve çok teşekkür ederim. Bundan sonra sıklıkla gelirim çünkü hijyenine güvenebiliyorum. Sağlık her şeyden önce geldiği için başka bir yeri tercih edebileceğimi düşünmüyorum” dedi.

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