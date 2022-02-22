Güven endekslerinde gerileme

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat 2022 güven endeksleri verisine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.