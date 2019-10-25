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Güven endeksleri Ekim'de arttı

Hizmet sektörü güven endeksi ekimde yüzde 1,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 arttı

Güven endeksleri Ekim'de arttı

Hizmet sektörü güven endeksi ekimde yüzde 1,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 arttı

25 Ekim 2019 Cuma 15:03
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Güven endeksleri Ekim'de arttı

Hizmet sektörü güven endeksi ekimde yüzde 1,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 89,3 iken bu ay yüzde 1,6 artarak 90,7 oldu.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 azalarak 86,8 ve 85,3 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 4,9 artarak 100,1'e yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde yüzde 4,8 artarak 102,3 değerine çıktı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,9, yüzde 2 ve yüzde 7,7 artarak 93,3, 108 ve 105,6 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 60,1 iken bu ay yüzde 8,3 yükselerek 65,1'e çıktı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 7,9 artarak 48,4 ve 81,8 değerlerine yükseldi.

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