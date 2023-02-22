Güven endeksleri azaldı

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı sektörel güven endeksleri verisine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 azaldı.

Uygulama dönemi her ayın ilk iki haftası olan işyeri eğilim anketlerinin 2023 Şubat ayında yüzde 42’si deprem öncesi cevaplandırıldı.