Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.