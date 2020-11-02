Gürsu’da tarıma giden yollar iyileştiriliyor

Tarımsal üretimin yaygın olarak yapıldığı Gürsu’da, tarım alanlarına ulaşımın sağlandığı yollar iyileştiriliyor.

Kentleşme kimliğine her geçen gün yenilikler eklenen Gürsu’nun verimli tarım arazilerine giden yollar iyileştirilerek, tarımsal üretim destekleniyor. Ağaköy Kazıklı hattında bulunan tarla yolları, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle iyileştiriliyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çağdaş kent kimliğiyle hızla gelişmekte olan Gürsumuz’un tarımsal üretimini desteklemek amacıyla tarla yollarımızı da iyileştiriyoruz. Yapılan çalışmayla, çiftçilerimizin gerek üretim gerek sonrasındaki satış aşamalarındaki ulaşım ihtiyaçlarını daha konforlu şekilde gerçekleştirmeleri sağlanmış olacak. Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce ilçe merkezinde yoğun olarak gerçekleştirilen üst yapının yenilenmesi çalışmalarının yanında, ilçenin her noktasında kent kimliği oluşturma yönünde çalışmalar devam etmektedir." dedi.