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Gürsu’da işsiz insan kalmayacak

Gürsu Belediyesi’nin ilçede işsiz insan kalmaması maksadıyla kurduğu Kollektif Kariyer Merkezi’nin resmî açılışı yapıldı.

Ekonomi 01.03.2021, 15:54
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Gürsu’da işsiz insan kalmayacak

Gürsu Belediyesi’nin ilçede işsiz insan kalmaması maksadıyla kurduğu Kollektif Kariyer Merkezi’nin resmî açılışı yapıldı.

2019 yılında alt yapı çalışmaları başlatılan ve 2021 yılında oluşturulan yeni mekânda faaliyetlerine daha güçlü olarak devam eden Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmalar arasında köprü olacak. Merkez, ilçede işsiz insan kalmaması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla firmalarla iş arayanlar bir araya getirilerek istihdama katkı sağlanıyor. Kamu kurumlarıyla da iş birliği protokolleriyle güç birliği yapılıyor. Merkez ayrıca,yeni nesillerin geleceğin mesleklerine yönelik yetişmesinde, robot üretimi konusunda firmalarla iş birliği çalışmaları gerçekleştirme noktasında da bir ilk olma özelliği taşıyan çalışmalara imza atıyor.

Kollektif Kariyer Merkezi’nin yeni binası önünde yapılan törene Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç, Mustafa Esgin veAhmet Kılıç, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ak Parti Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Gürsu İlçe Başkanı Muhammet Tahir Akdağ, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

“Kollektif Kariyer Merkezi’miz, Bursa ve Türkiye’de büyük bir marka olma yolunda ilerliyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin ışıklarıyla geleceklerini aydınlatmaları ve ekonomimize değer katmalarını sağlama konusunda onlara destek olmak hedefiyle önemli çalışmalar yapıyoruz. Kollektif Kariyer Merkezimiz’de; sahip oldukları ışığa sonsuz inandığımız gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri, çağın gelişimlerine uyum sağlamaları, tüm dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim düzeyine ulaşmaları yönünde eğiterek, onların genç ve dinamik beyinleriyle düşündüklerini hayata geçirmelerinde yol haritalarını sunuyoruz. Gençlerimizin hayatlarını şekillendirirken alacakları doğru kararlarla ülkemizin kalkınmasında üstlenecekleri görevlerde katkımızın olacağını bilmek mutluluk verici.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına katkı sunmak amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. Kollektif Kariyer Merkezimiz, belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olarak, hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek oluyor.Sanayicimizin en çok talep ettiği ara eleman ihtiyacına yönelik olarak meslek kursları ve beceri eğitimleri de düzenliyoruz.İstihdam odaklı hassasiyetimize verdikleri destek için tüm kurum ve firmalara şükranlarımı sunuyorum. Merkezimizde, gelecek nesillerimizin teknoloji çağının gelişmelerini yakalayarak bilimsel çalışmalara imza atmaları yönünde de çalışmalar gerçekleştirilmekte. Gelişimleri için çabaladığımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin hayat yolculuklarında başarılar diliyorum. Gürsu’muz ve Bursa’mız için örnek bir merkez olan Kollektif Kariyer Merkezimiz hayırlı olsun” dedi.

Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi, istihdama yönelik hayata geçirdiği projelerle, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor. Bunun haricinde kişisel gelişimi destekleyici meslekî tamamlayıcı eğitimler düzenleyen Kolektif Kariyer Merkezi, kadın, çocuk ve genç grupların hem motivasyonunun arttırılması hem de kazandırılacak becerilerle istihdama katkı sağlanması yönünde çalışmalar yapıyor.
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