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Gürcan: “Türkiye sanayi kapasitesinin yüzde 78’ini kullanan ülke konumundadır”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada enerji krizine yol açtığını hatırlatarak, “Türkiye sanayi kapasitesinin yüzde 78’ini kullanan ülke konumundadır” dedi.

Ekonomi 22.04.2022, 19:33
Gürcan: “Türkiye sanayi kapasitesinin yüzde 78’ini kullanan ülke konumundadır”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada enerji krizine yol açtığını hatırlatarak, “Türkiye sanayi kapasitesinin yüzde 78’ini kullanan ülke konumundadır” dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırklareli’ne Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İş Dünyası Buluşması çerçevesinde iş insanlarıyla bir araya geldi. İş Dünyası Buluşması toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin 2020 yılında Çin ile beraber büyüyen 2 ülkenden birisi olduğunu belirterek “2019 başlayan pandemi sürecinde maalesef dünyada müthiş bir ekonomik daralma yaşandı. Bu yaşanan daralma neticesinde tüm Avrupa ülkelerinde, Amerika’da bütün dünya ülkelerinde ekonomik olarak bir sıkıntı yaşandı o dönemde ve ondan beri de süregelen bir sıkıntıyı hep beraber yaşıyoruz. Ancak Türkiye özellikle 2020 yılında Çin ile beraber büyüyen iki ülkeden birisi oldu. Çin bu süreçte 2020 yılında yüzde 2,50 bir büyüme gerçekleştirdi. Türkiye’de aynı şekilde 1.8 bir büyümeyle 2020 yılını tüm dünyada daralma olduğu süreçte dahi büyüyerek tamamladı. Özellikle gelişmiş ülkelerde yüzde dört buçuk bir daralma, dünya genelinde eksi üç nokta birlik bir daralma varken Türkiye bir nokta sekizlik daralmayla o süreci gayet başarılı bir şekilde özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla esnafımıza ve sanayicimize verilmiş olan desteklerle o süreci bir nokta sekizlik büyümeyle ve kapanmayı tamamıyla yapmayarak da tabii bu süreçte sanayinin çarklarını durdurmadan da devam etti. Gene aynı şekilde daha sonraki 2021 yılında da özellikle Çin’deki lojistik zincirinin kırılması neticesinde Türkiye’nin büyüme oranı büyüdü. Geçtiğimiz 2021 yılında yüzde on birlik bir büyümeyi gerçekleştirdik. Tabii bu büyüme gerçekleşirken de özellikle iç ve dış talepte çok dengeli olarak. katkıda bulundu. Toplam yurt içi talep yüzde altı nokta bir, yurt dışı talep de dört nokta dokuz olarak gerçekleşti. Bu 2021 yılında Türkiye G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen, en çok büyüyen birinci ülke olmuştur. Arjantin’de Türkiye’den daha sonra gelmektedir. Tabii ki bu büyümenin de getirmiş olduğu özellikle sanayi üretim endeksimiz de çok güçlü bir şekilde seyretmiştir. 2021 yılının ilk çeyreğinde pandemiyle beraber düşüş gösteren 2019 itibaren düşüş gösteren sanayi çeyreğimiz 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren hızla yükselerek yüz kırk dört nokta dört kapasite kullanım oranımız da bugün itibariyle yüzde yetmiş sekizlere kadar dayanmıştır. Türkiye şu anda kapasitesinin yüzde yetmiş sekizini kullanan sanayi kapasitesinin yüzde yetmiş sekizde kullanan bir ülke konumundadır bu da bizim sanayimizin ne kadar güçlü ve ne kadar aktif olduğunu bizzat göstermektedir” dedi.

“Petrolün yükselmesi Türkiye’de de dengeleri değiştirdi”

Yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşı tüm enerji krizlerine sebep olduğunu vurgulayan Gürcan, “Rusya, Ukrayna yanı başımızda bir savaş var. Tüm dünyada enerji krizine sebep oluyor. Aynı zamanda arzında tarım da bir kıtlığa ve daralmaya sebep oldu. Bu süreçte özellikle petrol daha önceki yıllarda ortalama 40 dolarken 2019, 2021 bir yılında 70 dolara kadar çıkmıştı ama 2022 yılında şu andaki seviyesi 108 dolarlarda. Özellikle gene doğal gazda da iki yüzlere kadar çıkan avro, megabat fiyat şu anda 95 dolarlara kadar geriledi. Bu da doğal gazın özellikle ve enerjinin gene aynı şekilde birer petrolün yükselmesi Türkiye’deki dengeleri de tüm dünya olduğu gibi değiştirdi. Hem cari açığımızı bize bir negatif etkisi oldu hem de aynı şekilde enerji ardında da bir fiyatlanmaya neden oldu. Bunu da hep beraber ama inşallah önümüzdeki süreçte bununla ilgili de sıkıntıları gidereceğiz. Gene aynı şekilde Rusya’daki gerginlik, gıda ve tarım fiyatlarının yükseltti. Buğday fiyatlarında da ciddi bir yükseliş oldu. Ama önümüzdeki sezon tarım yılı olduğu için bu sene inşallah bereketli de bir yıl olacak. Bu bereketli yılın verimlerini de önümüzdeki süreçte alacağız. Çünkü bu sene hem yağışımız boldu, hem kar çok yağdı memleketimizin tamamına, yurdumuzun tamamına yağdı. Hem de almış olduğumuz tarımla alakalı destekler olsun, diğer tedbirler olsun. Bizim bu seneki. tarım girdilerimizin çok iyi olacağı yönünde. Dünyada da bu enerji artışı ve pandemiden dolayı gelen süreçler dolayı hızlı bir enflasyon artışı yaşanmakta. Özellikle ABD’de yüzde sekiz buçuğa kadar bir enflasyon oranı var. Şu anda çıktı. Bu yüzde sıfır nokta yirmi beşten yüzde sekiz buçuğa kadar çıktı. Yani yıllarca yüzde sıfır olan bir enflasyon yüzde sekiz nokta beşle tanışması bir ülkenin ciddi sıkıntılar yaşanıyor şu anda. Hem Amerika’da hem de Avrupa bölgesinde aynı şekilde enflasyon yedi nokta yedi seviyesinde. Bu da ciddi bir artış getirdi. Gene aynı şekilde ÜFE oranları da İspanya’da kırk nokta yedi, Avrupa bölgesinde otuz bir nokta dört ve ABD’de de on iki nokta seviyesinde bir ÜFE artışı var. Türkiye bu hem pandeminin getirmiş olduğu süreçte hem de daha sonrasındaki döviz atağında yirmi Aralık gününe kadar ki olan fiyatlanmadan dolayı ciddi bir enflasyon karşı karşıya kaldık. Özellikle aralık ve ocak ayındaki enflasyon rakamlarının yüksekliğinden dolayı da bugünkü enflasyon oranımız yüzde altmış bir nokta bir bunu da inşallah hep beraber üreterek ve üretimi arzınızı arttırarak hep beraber çözeceğiz. Türkiye’deki yüksek faizi çözdüysek bunu da inşallah sizlerle iş insanlarımızla beraber bu enflasyonu da çözeceğiz ve yıl sonundan itibaren de enflasyonda düşüş seyrine geçeceğimizi Sayın Bakanım da her fırsatta tekrarlıyor. Ben de burada bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının geri kalanı basına kapalı olarak devam etti. Toplantı sonrası Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve beraberindekiler esnaflara ziyarette bulundu. Daha sonra AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti.

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