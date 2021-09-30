Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere geri dönünce altın satışları düştü

Yaz aylarında tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere geri dönmesinin ardından Eskişehir’deki kuyumcularda altın satışları düştü.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda geçen sene Türkiye’ye gelemeyen gurbetçiler, bu sene yoğunluk oluşturmuştu. Yaz aylarını Eskişehir’de geçiren gurbetçiler, tatilin ardından yaşadıkları ülkelere geri döndüler. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında kuyumcular, gıda ve giyim sektöründeki birçok esnaftan alışverişini yapan gurbetçiler şehir ekonomisine katkı sağladı. Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere geri dönmesinin ardından birçok esnaf gibi kuyumcu esnafı da dert yandı. Altın satışlarının azaldığını söyleyen kuyumcular, gurbetçilerin gitmesinin ardından işlerinin yüzde 70 düştüğünü belirtti.

“Altın satışlarımız yüzde 70’lere varan oranla düştü”

Eskişehir’de kuyumculuk yapan Semih Soyat, gurbetçi vatandaşların yaşadıkları ülkelere geri dönmesiyle altın satışlarında düşüş yaşandığını söyledi. Altın fiyatlarına da değinen Soyat, “Altının yükselmesinden ziyade gurbetçi vatandaşlarımızın gitmesi de piyasayı olumsuz etkiledi. Gurbetçiler pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle Türkiye’ye gelememişlerdi. O yüzden bu sene çok yoğun bir şekilde geldiler. Gurbetçiler altın çok alıyorlardı. Eskişehir’deki çoğu gurbetçi, yaklaşık 2 hafta öncesine kadar yaşadıkları ülkelere geri döndüler. Bizim altın satışlarımız da yüzde 70’lere varan oranla düştü. Altın fiyatlarına gelecek olursak, seyri yukarı yönde olur. Altın zaten daha önce 560 TL’leri görmüştü. Bu kış 600 TL ve daha üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.