Gurbetçiler, Kapalı Çarşı esnafına merhem oldu

Yurt dışından memleketleri Elazığ’a gelen ve dönüş hazıklarına başlayan gurbetçiler, alışveriş için tarihi Kapalı Çarşı’ya akın edince esnafın da yüzü güldü.

Yurt dışından Elazığ’a gelen gurbetçiler, dönüş hazırlıklarına başladı. Yanlarında Elazığ’a özgü ve doğal ürünler götürmek isteyen gurbetçiler, tarihi Kapalı Çarşıya akın etti. Son dönemlerde iş yapamamaktan şikayetçi olan esnaf, gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle nefes aldı. Elazığ’a özgü orcik, pestil, dut, kayısı, kurutmalık biber patlıcan gibi ürünleri alan gurbetçiler, esnafın da yüzünü güldürdü.

Esnafın gözünün kulağının gurbetçilerde olduğunu belirten Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, "Gurbetçiler yüzünden esnafın yüzü biraz da olsa gülmeye başladı. Ekonomiye biraz canlılık ve hareketlilik geldi. Bu durumdan memnunuz. Kendi yöresel halkımız ekonomik kriz yüzünden biraz sıkıntı çekiyor ama gurbetçilerin ekonomiye canlılık getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Gurbetçiler genellikle uçakla gelenler, orcik, pestil, pekmez gibi hediyelik ürünler kendi arabasıyla gelenler ise genelde peynir ve süt ürünlerini tercih ediyorlar. Bunun yanında gurbetçi vatandaşlarımız, baharat, kofik ve ağın leblebisine de çok ilgi gösteriyorlar" dedi.

Pandemi döneminden dolayı esnafın durumunda ister istemez bir düşüş olduğunu belirten esnaflardan Selçuk Aktaş, "Gurbetçilerin gelmesi ise bizler için kaymak oldu. Oradaki insanların çok sıkıntı içerisinde olduğunu biz zaten biliyoruz. Buraya geldiklerinde fiyatlar da düşük olunca ister istemez alışverişlerini toplu bir şekilde yaptılar. Ondan dolayı da esnaflarımız bir nebze de olsa faydasını gördüler. Sabahtan akşama kadar bir esnaf ağzını açıp bekliyor, neden dolayı bir müşteri gelsin de toplu bir şekilde alışveriş yapsın hiç değilse günlük masrafımı çıkartayım diye bekleyen insanlar vardı. Gurbetçi arkadaşlar kendi evlerine gittikleri zaman evlerinde tüketebilecekleri, Avrupa’da çok pahalıya satılan biber, baharat çerezlik olarak orcik ve pestil alıp götürüyorlar. Ondan dolayı burada ki esnafımız da kazancını sağladılar" diye konuştu.