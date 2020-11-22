Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!

Başta AB ülkeleri olmak üzere, 107 OECD ülkesi ile başlayan, “Finansal bilgilerin, banka ve altın hesaplarının karşılıklı otomatik olarak paylaşımı” anlaşmasında son gün yaklaşırken, Türkiye'deki bankalara giden yurt dışından emekli vatandaşlar ekranlarına düşen mesaj karşısında ne yapacağını şaşırdı. Almanya'da emekli olan bir kadın ATM'de işlem yapmak isteyince ekranda ‘Verilerinizi paylaşacağız’ yazısı çıktı. Peki şimdi neler olacak? Gurbetçiler verilerini paylaşacak mı? Sözcü’den Ali gülen’in haberine göre, yaklaşık 6.5 milyon yurt dışı Türk ne yapacağı konusunda şaşırmış durumda!

Hem çıkan bu yazının anlamını hem de bundan sonrayapılması gerekenler ise şöyle sarılanıyor:



1- EN UFAK ŞÜPHE VARSA HESAP AYRILACAK

Türkiye'de hesabı bulunan kişinin, yurt dışıyla en ufak bir bağlantısı (telefon numarası, mail, önceki bir yazışma v.s.) varsa, ikameti Türkiye'de görülse bile bu hesap ayrılacak ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilecek. Yurt dışında yaşadığı kesin olanlarınki zaten bildirilecek.

2- BİLGİLERİ GÜNCELLEMELİSİNİZ

Bunun gibi banka otomatının ekranında yazı görürseniz ya da evinize mektup gelirse, gidip bilgilerinizi güncellemelisiniz. Adresiniz, telefonunuz, mailiniz, faks numaranız değişmişse, bankaya söylemek zorundasınız.

3- BİLGİLER ÖNCE ANKARA'YA

Yurt dışında yaşayıp da Türkiye'de Banka hesabı, altın hesabı veya başka finansal geliri, yatırımı, ortaklığı olanların bilgileri her banka tarafından Ankara'daki Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek.

4- ANKARA'DAN YURT DIŞINA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Almanya'da yaşayanların banka hesap bilgilerini Almanya'ya, Kanada'dakilerin Kanada'ya, Avusturalya'dakilerinkini Avusturalya'ya bildirilecek. Her Avrupa ülkesi maliyesine gönderim olacak.

5- YURT DIŞI MALİYEDEN BİZE

Bu bilgileri alan Alman, İsviçre, Belçika, Hollanda veya diğer ülke maliyesi, adı geçen kişinin bölge maliyesine iletecek. Onlar da, bu bilgileri alıp “vergi araştırması, soruşturması ya da takibi” için sizi çağıracak.

6- PEKİ NELER OLACAK?

Türkiye'de, yaşadığımız ülkeden gizlediğimiz bir gelirimiz varsa, o zaman bunun vergisi istenecek. Ayrıca parayı gizleyip devlet yardımı alanlara cezalar kesilecek. Yardımlar iptal olacak. Vergi kaçakçılığı suçundan davalar açılacak.

7- NASIL KURTULACAĞIZ?

Ankara, ülkelerden tek tek uzatma istemezse, Türkiye'deki vergiye tabi para miktarınız da 1000 doları aşıyorsa, yaşadığınız ülkede yılbaşına kadar kendinizi ihbar etmelisiniz. Maliyenin bilgileri almasından önce siz vermelisiniz. O zaman, geriye doğru 5 yılın vergisi hesaplanır ve ceza davası açılmaz. Aksi halde, geriye dönük 10 yıl hesaplanır, vergi kaçırmaktan dava açılabilir.