Günün odak noktasında Yellen’ın sunumu var

Bu da küresel ölçekte hareketliliğin artmasını sağlayabilir. Günün en önemli konu başlığını ise ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen’ın Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunum oluşturuyor. Yellen’ın konuşmasında destek paketinin büyük ölçekli olması gerektiğini savunması bekleniyor. Dolayısıyla oturum sırasında 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki paketin odak noktasında olmasını bekliyoruz. Bu da özellikle dolar endeksi ve değerli metallerin performansına etki edebilir. Makroekonomik veri tarafında ise Almanya’da açıklanacak olan ZEW endeksini takip edeceğiz. Mevcut durum endeksinin -66,5’ten -68’e gerilemesi beklenirken ekonomik güven endeksinin ise 55 seviyesinden 60 seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul destek bulmaya çalışıyor. 10 haftadır üst üste devam eden değer kazanma eğilimine geçen hafta son veren BIST-100 endeksi yeni haftaya ise durgun bir performans sergileyen yurtdışı piyasaların aksine oldukça güçlü bir başlangıç yaptı. Hisse senetlerinde özellikle metal sektörünün hareketli olması dikkat çekerken dün itibariyle model portföyümüze dahil ettiğimiz KRDMD günü %10 yükselişle tamamladı. Teknik açıdan bakıldığında ise endeksin yeniden 1550 puanın üzerinde kapanış yapmasının pozitif sinyaller verdiğini düşünüyoruz. Endeksim kazanımlarını koruması durumunda önceki denemesinde aşamadığı 1568’in üzerinde kapanış yapıp yapamayacağını takip edeceğiz. Dolayısıyla bu seviyeyi ilk hedef olarak görüyoruz.

EUR/USD 1,21 sınırında seyrediyor. ABD piyasalarının tatil olmasının etkisiyle dün oldukça sakin bir seyir izleyen EUR/USD 1,2070 seviyesinden çok fazla uzaklaşmadan işlem gördü. ABD’de tatilin sona ermesiyle bugün hareketliliğin biraz daha yüksek seyretmesini bekliyoruz. Açılış itibariyle ise dünkü kapanış seviyelerinden çok fazla uzaklaşılmadığını görüyoruz. Teknik açıdan ise aşağıda 1,2000 yukarıda ise 1,2220 seviyesini izliyoruz. Bu noktada 1,2000’nin aşağı yönlü geçilmesi parite açısından kısa vadede aşağı yönlü risklerin artması anlamına gelecektir.

USD/TL 7,50’nin üzerini test ediyor. Paritenin 1,21 seviyesinin altına sarkmasına ek olarak doların küresel olarak dirençli bir tablo ortaya koyması USD/TL’nin haftaya 7,50’nin üzerini test ederek başlamasına neden oldu. Uzun süredir işlemler ağırlıklı olarak 7,30-7,50 bandında gerçekleştiği için söz konusu seviyenin aşılması durumunda kurda yukarı yönlü riskin artabileceğini söylemek mümkün. Ancak 7,50’nin üzeri test edilse de kurun kapanışları bu seviyenin altında yapmasının rahatlatıcı bir zemin yarattığını düşünüyoruz. Diğer taraftan mevcut enflasyon rakamlarına göre TL’nin makul sayılabilecek bir reel faiz verdiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında TCMB’nin Perşembe günkü toplantısında faiz artırımına gitmesi beklenmiyor. Ancak enflasyonda henüz yıl içi zirve seviyenin görülmediği bir dönemde kurun toplantı gününe kadar sergileyeceği performansın da verilecek kararda önemli olacağını düşünüyoruz.

Ons altın destek bulmaya çalışıyor. ABD piyasalarının Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olması varlık fiyatlarında hareketliliği bir miktar düşürmüş olsa da ons altında yukarı yönlü hareket etme eğiliminin ağır bastığını gördük. Ancak görünümde belirgin bir iyileşme yaşanmış değil. Öyle ki fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1843 doların altında kalmaya devam ediyor. Bu noktada kısa vadede anlamlı bir iyileşme olması için 200 günlük hareketli ortalamanın yanında ilk direnç olarak gördüğümüz 1865-1870 dolar bandının aşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Bugün ise Yellen’ın yapacağı sunumda özellikle 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketine ilişkin mesajlarının altında hareketliliği artırabileceğini tahmin ediyoruz.