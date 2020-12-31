Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Vakıfbank tarafından hazırlanan bültende, günün ekonomik gelişmeleri, analizler ve beklentiler mevcut.
Hazırlanan rapordu şu ifadelere yer verildi;
- ABD`de mal ticareti açığı, Kasım’da aylık %5.5 artışla 84.8 milyar dolara çıktı. Bu değerle, verinin açıklanmaya başlandığı 1955'ten bu yana en yüksek ticaret açığı seviyesine ulaşıldı.
- ABD yönetimi, uzun süredir devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığı sebebiyle, aralarında uçak parçaları, Fransa ve Almanya menşeli alkollü içkilerin olduğu bazı Avrupa Birliği (AB) ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırdı.
- ABD’de Chicago PMI 57 olan beklentinin üzerinde 59.5 seviyesine yükseldi.
- ABD’de Kasım ayında bekleyen konut satışları aylık bazda %2.6 azalış kaydetti. Beklenti değişim olmaması yönündeydi.
- Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, euronun ABD Doları karşısında güçlenişini yakından takip etmekte olduklarını söyledi. Rehn, "ECB'nin bir kur hedefi yok. Ancak bu, euronun değerlenmesi; rekabet gücünün kaybolmasına yol açıldığı ve büyüme ile enflasyon için görünümlerin etkilendiği ortamda, önemli değil anlamına gelmiyor" dedi.
- Avrupa Birliği ve Çin arasında yatırım anlaşması imzalandı. AB yetkilileri 2013'ten beri planlanan anlaşmanın 2022'de yürürlüğe gireceğini söyledi.
- İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği (AB) ile varılan serbest ticaret anlaşmasını onayladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere parlamentosunda oy çoğunluğuyla onaylanan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını imzaladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının ardından yürürlüğe girecek anlaşma, 1 Ocak 2021'den itibaren iki taraf arasında ticaretin tarifesiz ve kotasız olarak sürdürülmesini öngörüyor.
- Astrazeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısı İngiltere’de acil kullanım onayını aldı.
- Çin’de Aralık ayı resmi imalat PMI, 52.1 puan ile üç yılın zirvesinde açıklanan Kasım verisinden, 51.9 puana geriledi. Beklenenden bir miktar düşük gelen veri güçlü ihracattan destek bulan ekonomik toparlanmanın hız kestiğini işaret etti. İnşaat ve hizmetler sektöründeki faaliyetleri yansıtan imalat dışı gösterge 56.4'ten 55.7'ye geriledi.
Piyasalar
ABD’de endeksler İngiltere’den gelen olumlu aşı haberleriyle dün yükseldi. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke para birimi karşısında değer kaybetti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi günü ekside tamamladı. Avrupa borsalarında dün aşağı yönlü hareketler hakimdi.
Dünkü işlem gününde EUR/USD paritesi gün içerisinde 1.2309 seviyelerini test ederek Nisan 2018’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Parite 1.2249 ile başladığı günü, 1.2300 seviyesinin biraz altında 1.2298 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksindeki devam eden zayıflık paritedeki yükselişte belirleyici oldu.
Dolar endeksindeki geri çekilme ve ABD Senatosu’nda 2,000 dolarlık yardım teklifinin reddedilmesi üzerine altına tepki alımı gelirken, risk iştahındaki yükseliş yukarı yönlü hareketleri sınırladı. Günlük bazda %0.86 artışla 1,894 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,890 dolar/ons seviyesinde satıcılı seyrediyor. ABD’de dün resmî veriler doğrultusunda açıklanan ve bir önceki hafta azalan ham petrol stoklarının etkisinin yanı sıra İngiltere’nin ikinci bir aşıya acil kullanım onayı vermesinin yarattığı iyimserlikle petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü dün günlük bazda %0.83 artışla 48.4 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah kapanışa yakın seviyelerde seyrediyor.
İşlem hacimlerinin düşük kaldığı dünkü işlemlerde USD/TL kuru günü 7.3841’den sınırlı düşüşle kapatırken, EUR/TL kuru günü 9.0679’dan sınırlı yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*$+0.5*€) günü 8.2260’tan hafif yükselişle sonlandırmış oldu. Bu sabah USD/TL kuru 7.3729 seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul’da işlem gören endeksler günü primli sonlandırdı. Bankacılık hisse endeksinin %2.84, sınai endeksinin
%0.99 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %1.37 oldu ve endeks 1,480 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Ayrıca dünkü işlemde BIST 100 endeksi dolar bazında pandemi sonrasında ilk defa 200 seviyesini gördü. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki günle aynı seviye olan %14.89’dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise bir önceki güne göre 17 baz puan yükselişle %12.94’ten günü sonlandırdı.
Bugün yurtiçinde dış ticaret dengesi açıklanacak. Yılın son işlem gününde piyasalarda hareketliliğin fazla olması beklenmiyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12