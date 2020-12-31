Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri

Hazırlanan rapordu şu ifadelere yer verildi;

ABD`de mal ticareti açığı, Kasım’da aylık %5.5 artışla 84.8 milyar dolara çıktı. Bu değerle, verinin açıklanmaya başlandığı 1955'ten bu yana en yüksek ticaret açığı seviyesine ulaşıldı.

ABD yönetimi, uzun süredir devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığı sebebiyle, aralarında uçak parçaları, Fransa ve Almanya menşeli alkollü içkilerin olduğu bazı Avrupa Birliği (AB) ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırdı.

ABD’de Chicago PMI 57 olan beklentinin üzerinde 59.5 seviyesine yükseldi.

ABD’de Kasım ayında bekleyen konut satışları aylık bazda %2.6 azalış kaydetti. Beklenti değişim olmaması yönündeydi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, euronun ABD Doları karşısında güçlenişini yakından takip etmekte olduklarını söyledi. Rehn, "ECB'nin bir kur hedefi yok. Ancak bu, euronun değerlenmesi; rekabet gücünün kaybolmasına yol açıldığı ve büyüme ile enflasyon için görünümlerin etkilendiği ortamda, önemli değil anlamına gelmiyor" dedi.

Avrupa Birliği ve Çin arasında yatırım anlaşması imzalandı. AB yetkilileri 2013'ten beri planlanan anlaşmanın 2022'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği (AB) ile varılan serbest ticaret anlaşmasını onayladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere parlamentosunda oy çoğunluğuyla onaylanan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını imzaladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının ardından yürürlüğe girecek anlaşma, 1 Ocak 2021'den itibaren iki taraf arasında ticaretin tarifesiz ve kotasız olarak sürdürülmesini öngörüyor.

Astrazeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısı İngiltere’de acil kullanım onayını aldı.