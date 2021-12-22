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Günlük yemek bedeli istisnası 2022 yılında 36,72 TL oldu

- Ticket Restaurant Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe:- "Yemek bedeli vergi istisnasına göre artırılan yemek kartı bakiyeleri, çalışanın bir aylık öğle yemeği ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor"

Ekonomi 22.12.2021, 10:51
Günlük yemek bedeli istisnası 2022 yılında 36,72 TL oldu

İSTANBUL (AA) - Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 2022 yılı için KDV dahil 36,72 TL olarak açıklandı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, çalışanların en önemli yan haklarından biri olan yemek hakkı, ekonomik açıdan zorlu koşullardan geçilen bugünlerde yemek kartı sistemiyle yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirerek ekonomiye katkı sağlama yönünden de büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticket Restaurant Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, yemek kartı sisteminin yüzde 100'e varan vergi istinası sayesinde şirketlere büyük avantaj sağladığını belirterek, son dönemde artan gıda maliyetleri karşısında çalışanların desteklenmesi adına daha fazla şirketin bu artışı uygulamasını beklediklerini kaydetti.

Günümüz ekonomik koşullarında bakiyelerin ay sonunu getirmediğini aktaran Boztepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak günlük yemek bedeli her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Şirketler de açıklanan yeni tutar doğrultusunda çalışanların kart bakiyelerinde düzenlemeler yapıyor. Ancak yüksek gıda enflasyonu ve restoran menülerine yapılan zamlar nedeniyle tüm ülkede standart öğle yemeği bedeli 50 TL seviyesine yükseldi ve bu tutar büyük şehirlerde daha da artabiliyor. Dolayısıyla yemek bedeli vergi istisnasına göre artırılan yemek kartı bakiyeleri, çalışanın bir aylık öğle yemeği ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor. Bu konuda Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün çok değerli bir incelemesini örnek vermek isterim. Bingöl, incelemesinde, 1998 yılında hayatımıza giren yemek bedeli istisnasının her yıl damga vergisi ve harçlar gibi değişkenlerin kuruşu kuruşuna hesap edilerek artırılmış olması durumunda bugün 25 liraya değil, 51 liraya ulaşmış olması gerektiğini ortaya koyuyor. Benzer şekilde yemek bedeli istisnası 1998 yılında bir günlük asgari ücretin yüzde 57,6'sına tekabül ederken, bugün yalnızca yüzde 21'ine denk düşmesi de güncel durumu açık ve net bir şekilde gözler önüne seriyor."

- "Çalışana tabldot yemeğin ötesinde bir özgürlük sağladığınızda verimliliği yüzde 10 artıyor"

Selçuk Boztepe, yemek kartı sisteminin çalışanların şirketlerine duyduğu bağlılığı da artırdığını belirterek, çalışanlara yatırım yapmanın uzun vadede şirkete yapılabilecek en büyük tasarruf olduğuna inandıklarını kaydetti.

Boztepe, "Şirketlerin başarılarının arkasındaki en büyük güç olan çalışanların yan haklarını layığıyla vermek, çalışanların değerli hissetmesini ve şirketlerine bağlılıklarının artmasını sağlıyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde de devam etmesi gereken yan haklar; motivasyon ve verimi doğru orantılı artırıyor. Aksi durumda ise şirketlerde çok ciddi bir çalışan sirkülasyonu yaşanabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız etki araştırmasına göre, çalışana tabldot yemeğin ötesinde bir özgürlük sağladığınız zaman çalışanın verimliliği yüzde 10 civarında artıyor. Ekim 2021'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede gerçekleştirdiğimiz Gıda Alışkanlığı Endeksi araştırması sonuçlarına baktığımızda, çalışanlar, pandemi ve ekonomik koşulların yemek harcamalarını olumsuz yönde etkilediğini, yemek kartlarının alım güçlerine katkı sağladığını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Devletin şirketlere yemek kartları ile öğle yemeği harcamalarında tasarruf etme imkanı tanıdığını aktaran Boztepe, şunları kaydetti:

"Devletin desteklediği öğle yemeği ödeneği ile şirketler, yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 Damga Vergisi, yüzde 22 Gelir Vergisi ve KDV'den muaf oluyorlar. Bu da işverenlere öğle yemeği giderinde yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu sağlıyor. Böylece tasarrufun her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemde şirketler, Ticket Restaurant Yemek Kartı gibi akılcı çözümlerle hem kaynaklarını verimli kullanıyor hem de çalışanlarının motivasyonlarını artırabiliyor. Her ölçekten şirket, yalnızca 1 çalışanı bile olsa herhangi bir bürokratik işleme tabi olmadan hızlıca ve kolayca bu sisteme dahil olabiliyor."

#Edenred
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