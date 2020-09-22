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Günlük para girişi olan hisseler 21.09.2020

Ekonomi 22.09.2020, 10:21
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Günlük para girişi olan hisseler 21.09.2020

21.09.2020 Günlük para girişi olan hisseler 

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5. Beşiktaş 2 4
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8. Fenerbahçe 2 4
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11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
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14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
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18. Denizlispor 2 1
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2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
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5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
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17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
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1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
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10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
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13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
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17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
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