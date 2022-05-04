Günlük 40 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel atıklardan plastik, cam, metal ve kağıt atıkları ayrıştırılarak günlük 40 ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük 1000 ton evsel atık toplanarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na getiriliyor. Burada iş makineleri ile paletlere yüklenen atıklar ayrıştırılarak metal, cam, plastik, naylon, kağıt, karton olarak sınıflandırılıyor. Türlerine göre ayrıştırılan ambalaj atıkları geri dönüşüme gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 31 bin 670 ton ambalaj atığı toplandı. Toplanan atıkların geri dönüştürülmesi ile 527 bin metreküp su tasarrufu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin daha temiz, daha yaşanabilir bir Samsun için yürüttüğü çalışmalar, tüm hızıyla devam ederken, çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması ve ekonomiye katma değer sağlanması bakımından yaptığı çalışmalar da tüm yerel yönetimlere örnek oluyor.

Büyük tasarruf

Ana Hizmet Binası, SASKİ, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı (AKOM), İtfaiye Daire Başkanlığı Binası, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Bafra Otogar Binası, Kültür A.Ş., Samsun Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Samulaş A.Ş., Sanat Merkezi Binası olmak üzere toplam 12 adet birimi ile Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 31 bin 670 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırdı. Geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 825 ton kağıt ile 319 bin 500 adet ağaç, 8 bin 125 ton plastik ile 20 bin 500 metreküp petrol, 3 bin 80 ton cam ile 2 bin 200 ton cam hammaddesi, bin 640 ton metal ile 2 bin 100 ton metal hammaddesi, 75 bin 200 metreküp depolama alan tasarrufu ve 527 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.

Ambalaj atıklarının geri dönüşüm işlemi ile ekonomiye kazandırıldığına vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Günlük toplanan ortalama 1000 ton evsel atığın, plastik, cam, metal ve kağıttan oluşan 40 tonluk kısmı geri kazandırılıyor. Bunun yanında organik atıklar çürütülerek metan gazına dönüştürülüyor. Metan gazından da elektrik enerjisi üretiyoruz. Biyogaz tesisimizde kompost gübre yapılması çalışmalarımız da sürüyor" dedi.