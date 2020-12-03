“PİYASANIN ROTASI”

Günlerden Enflasyon

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 64,469,705 – tedaviye pozitif cevap veren 41,498,838 – ölü sayısı 1,492,029 kişiye ulaşmıştır. Aşı gelişmelerini takip ederken, virüsün şiddeti global çapta artarak devam etmektedir. Almanya ve İtalya artan vaka sayıları nedeni ile yasakların süresini uzatmıştır.

ABD tarafında teşvik paketi görüşmelerinde ilerleyiş sürerken, Demokratlar $908 milyar – Cumhuriyetçiler $500 milyar paket teklifleri ile masaya gelmiştir. Teşvik paketinin tekrar devreye girmesi zayıf $ temasını besleyerek doları 2 yılın düşük seviyesine taşımaktadır. Bu durum ons altın için pozitif olarak devreye girmektedir.

Teşvik paketi ve aşı ile ekonomilerin hızlı toparlanma beklentisinin satın alınması ile ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket dikkat çekmektedir. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1 kritik eşik olarak önemini korumaktadır.

Bugün Türkiye tarafında enflasyon verilerini takip edeceğiz. GCM Yatırım Araştırma olarak beklentimiz enflasyonda aylı %0.85 – yıllık %12.41 – yıl sonu %12 olarak bulunmaktadır.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3600 seviyesi üzerinde 3662seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3600 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,9393 seviyesinde bulunurken, %1 seviyesine doğru momentumunu sürdürmektedir. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $1800 seviyesi üzerinde $1835 seviyesinde bulunmaktadır. EURUSD paritesi 1,2119 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,8579 seviyesi ile 8,00 seviyesi altında fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 371.115 seviyesi ile 400 seviyesi altında hareket devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) gerileme öne çıkmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (26 Kasım – 3 Aralık) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %0,29 değer kazancı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (26 Kasım – 3 Aralık) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %1,06 değer kazancı – Gümüş %2,45 değer kazancı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü hasta sayısı 513,565 – vaka sayısı 31,923 kişiye çıkarken, ölü sayısı 14,129 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile hasta sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 18,956,228 kişiye ulaşmıştır. Günlük hasta sayısı (6690) 6000 kişi üzerinde sürmektedir.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.

Bakan Koca: Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralık’tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.

Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.