Güney Koreli kozmetik üreticileri Isparta’da

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), kozmetik sektöründe faaliyet yürüten Güney Koreli 11 firmanın 14 kişilik heyetini ve 1 basın mensubunu Isparta’da misafir etti. BAİB, geçtiğimiz yıl Ekim ayında da Güney Kore’nin başkenti Seul’de kozmetik sektöründe faaliyet yürüten firmaları ziyaret etmiş ve düzenlenen organizasyon ile iş görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Isparta’da düzenlenen organizasyonda ilk olarak Batı Akdenizli kozmetik sektörü temsilcileri ile Güney Koreli kozmetik sektörü temsilcileri B2B programında iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Gül yağı, lavanta yağı başta olmak üzere esansiyel yağ ve kozmetik ürünleri üreticisi BAİB firmaları, Güney Koreli kozmetik sektörü temsilcileri ile aynı masada bir araya geldi. Batı Akdeniz firmaları iş görüşmelerinde kendileri üretimden ihracata kadar tüm potansiyellerini detaylı bir şekilde anlatma ve kendilerini tanıtma imkanı buldu.

Ürünler hakkında detaylı bilgi aldı

B2B programının akşamında Batı Akdenizli ve Güney Koreli firma temsilcileri akşam yemeğinde yine bir araya geldi. Yemeğe Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şahlan da katıldı. Güney Koreli firmalar, programın son bölümünde ise gül bahçelerinde ve Alım heyetine katılım sağlayan ihracatçı firmalarımızın tesislerinde incelemeler gerçekleştirdi ve ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.

“Güney Kore’ye gerçekleşen ihracatın daha da artmasını bekliyoruz”

BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, geçen yıl Ekim ayında Güney Kore’ye giderek, kozmetik sektöründe faaliyet yürüten firmaların ziyaret edildiğini ve iş görüşmeleri gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Şimdi bu firmaların temsilcilerini Isparta’da misafir ederek, sektörümüz hakkında detaylı bilgi aktardık ve iş görüşmeleri yapılmasını sağladık. Amacımız Bölgemizin gül yağı, lavanta yağı ve diğer tüm esansiyel yağların ve kozmetik ürünlerin ihracatını artırmak. Bu programın ardından Güney Kore’ye gerçekleşen ihracatın daha da artmasını bekliyoruz” dedi.