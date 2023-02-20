Güney Kore merkezli şirketten depremzedelere yardım

KT&G, Türkiye’deki depremzedelere ve deprem sonrası yardım çalışmalarına destek olma amacıyla toplamda 4.5 milyon TL yardım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Güney Kore merkezli global firma olan ve Türkiye iştiraki de bulunan KT&G, Türkiye’deki depremzedelere ve deprem sonrası yardım çalışmalarına destek olma amacıyla toplamda 4.5 milyon TL yardım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre şirket, bu tutarı 10 Şubat’ta, Kore Uluslararası Yardım Örgütü aracılığı ile yardım malzemeleri ve enkazdaki çalışmaların fonlanması için bağışladı. Çalışanların gönüllü katılımı ve aynı orandaki şirket desteğiyle toplanan bağış, yine şirket çalışanlarının öncülüğünde kurulan Sangsang Fonu aracılığıyla sağlandı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan KT&G Türkiye Başkanı Kim Kwan-Jung, "Çok üzgünüz. Umuyoruz bu desteğimiz, bizi kardeş ülke bilen Türkiye’deki insanlara bir nebze yardımcı olur. Bizler Türk halkının bir parçası olarak, sizlere katkı sağlayacak sosyal sorumluluklarımızı devam ettireceğiz" dedi.