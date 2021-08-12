Güney Kore ile Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalandığını açıkladı.

Banka'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kore Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün hemen gerçerli olmak üzere Kore Wonu-Türk Lirası Swap anlaşması imzaladı.

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında, 2.3 trilyon Güney Kore Wonu veya 17.5 milyar Türk Lirası'na kadar yerel para birimleriyle takas yapma imkanı tanıyor.

Geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıldır ve iki taraf arasında karşılıklı anlaşma ile uzatılabilir."

Söz konusu miktar, yaklaşık 2 milyar dolara denk geliyor.