Güneş yüzünü gösterdi, güneş gözlüklerine talep arttı

Güneşin iyiden iyiye yüzünü göstermesiyle güneş gözlüklerine rağbet arttı. Gözlükçüler, sahte gözlük kullanım konusunda uyarıyor. Kaliteli bir gözlüğün marka değerinin önemli olduğunu belirten gözlük esnafı, sahte gözlüklerin büyük zararı olduğunu söylüyorlar.

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımı artmaya başladı. Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlükleri vitrindeki yerini aldı. Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumasının dışında şık bir görünüm amacıyla da tercih ediliyor. Yoğun talep ile karşılaşan gözlükçüler, işlerin yüzde 30 arttığını ve günlük ortalama 25 ile 30 gözlük sattıklarını söylüyorlar.

“Gözlüğün kaliteli olduğunu anlayabilmemiz için gözlüğün marka değerlerine bakmamız gerekiyor”

İklim değişikliği dolayısıyla güneşin insanların gözlerine oldukça zarar verdiğini belirten gözlükçü Hasan Eroğlu, “Öncelikle gözlüğün kaliteli olması çok önemli. Camların ultraviyole ve polarize olması göze gelebilecek zararlı ışınları kesebilecek özelliğe sahip olması ise ayrıca önemli. Gözlüğün kaliteli olduğunu anlayabilmemiz için gözlüğün marka değerlerine bakmamız gerekiyor. Markalı gözlüklerin kaliteleri yüzde 99 iyi camlardan yapılmaktadır. Polarize gözlüklerle yaz aylarında insanlar daha çok rahat ediyorlar. Yansımaları ortadan kaldırıyor ve kullanan kişinin daha net görmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Satışlarımız yüzde 30 arttı”

En büyük problemlerden birinin sahte gözlükler olduğunu vurgulayan Eroğlu “Bir şekilde ülkemize sokuluyor ve çok ucuz fiyatlardan satılıyor. Bu gözlüğü kullanan insanlarda yüzde 70 oranında katarakt olma ihtimali gözlemleniyor. İnsanlar, ucuz gözlük kullanacağım diye kendilerine büyük zararlar verebiliyorlar. Kaliteli ve uygun gözlük fiyatları 300 TL’den başlar ve 4 bin TL’ye kadar çıkar. İşlerimiz yaz ayının gelmesiyle yüzde 30 daha da arttı. Günlük ise 25 ile 30 tane arası gözlük satıyoruz” ifadelerini kullandı.