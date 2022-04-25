Güneş Sistemi’ni tartışan fenomen öğrenciler Azerbaycan TEKNOFEST’e katılacak

Güneş sistemiyle ilgili yaptıkları tartışma sosyal medyada gündem olan Konyalı gençler, TEKNOFEST’in bu yıl Azerbaycan’da düzenlenecek etkinliklerine katılacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’da Kapsül Teknoloji Platformu’nun açılışını, sosyal medya davetine yanıt veren gençlerle birlikte yaptı.

Güneş sistemiyle ilgili yaptıkları tartışma sosyal medyada gündem olan Konyalı gençler, TEKNOFEST’in bu yıl Azerbaycan’da düzenlenecek etkinliklerine katılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, o gençlerle Konya’da bir araya geldi ve bilgilerini pekiştirmeleri için TEKNOFEST Azerbaycan ile Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde onları misafir edeceklerini açıkladı.

Varank, Twitter hesabından “Konya’nın kıymetli gençleri, şimdi Karaman’dan yola çıkıyorum. Çok özel bir mekanın açılışını sizlerle beraber yapmak istiyorum. Zindankale’de Kapsül Teknoloji Platformu’nda buluşalım.” paylaşımı yaptı. Mesajın ardından bir saat içerisinde 300’e yakın genç merkezde toplandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesinin açılışını gençlerle birlikte yapan Varank, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı. Varank, gençleri, geleceğin Türkiye’sinin inşasında en büyük yol arkadaşları olarak gördüklerini belirterek, bakanlık olarak gençlere dönük yoğun programlar ve aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Açılışı yapılan merkezin gençlerle dolup taşması gerektiğinin altını çizen Varank, "Burası 24 saat açık vaziyete getirilecek. Gençler burada projelerini yapabilecek. Laboratuvarlardan faydalanacaklar. Ders çalışacaklar, hiçbir şey yapmazlarsa koltuklarda oturacaklar" dedi.

Fenomen gençler Azerbaycan yolcusu

Varank daha sonra gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili yaptıkları tartışma, 2020 yılında sosyal medyada viral olan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Furkan Şaban Sarı, Nurullah Yıldız ve Murat Seyit Kağnıcıoğlu ile görüştü.

Kağnıcıoğlu, 2 yıl önce çekilen videoda tartışmanın astronomiden çok uzak bir konuda başladığını, daha sonra gök cisimlerine ve hareketlerine geldiğini söyledi. Varank, gençlere “Konya Bilim Merkezi’nin size doğrusunu öğretmesi güzeldi değil mi?” diye sordu. Sarı, “Şu an bu konuda seminer verebilecek hale geldik” dedi.

Varank’ın sizleri Azerbaycan’daki Teknofest’e götürelim, ama önce mevsimler nasıl oluşuyor bir anlatın?” demesi üzerine gençler yeniden güneş sistemini anlattı. Varank “Biraz daha öğrenmeniz lazım” deyince Şaban Sarı, “Azerbaycan’da tam olarak oturur artık” diye karşılık verdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Varank, “Bu gençlerimiz o videodan sonra bu işin aslını ve doğrusunu öğrenmek için Konya Bilim Merkezi’ne gitti. Mevsimler nasıl oluşuyor? Onu orada öğrenmişler. Arada küçük kaçırmalar oldu. Konunun daha iyi anlaşılması için TEKNOFEST’e götüreceğiz. Orada tekrar gökyüzüyle muhatap edeceğiz. Gökyüzü Gözlem Şenliklerimiz var. Bu gençlerimizi aynı zamanda burada da misafir edeceğiz. Beraber Ay’ı, yıldızları ve gezegenleri izleyeceğiz. Astronomi konuşacağız ve bilgilerimizi pekiştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Varank, Yozgat’ta bilim merkezi kuracaklarını açıkladığını hatırlatarak “Bizimle dalga geçiyorlar. Yozgat’taki gençlerimizin bilimle ilgilenebileceklerini akılları almıyor maalesef. Oysa Anadolu’nun her yanını bilim merkezleriyle donatacağız. Bütün geçlerimizin bilime, teknolojiye adapte olmasını, bu alanlarda faaliyet göstermesinin önünü açmak istiyoruz” dedi.

Varank, ziyarette kendisine eşlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın cep telefonundan Kadınhanı ilçesindeki meslek yüksekokulu öğrencileriyle görüntülü sohbet etti. Varank, Konya’nın kültürüne hakim olduğunu şehri sevdiğini ve kendisini Konyalıların hemşehrisi olarak gördüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da Bakan Varank’a, "Konya Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim etti.