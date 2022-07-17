Güneş enerjisiyle topraksız dikey tarım

Hatay’da bir girişimci güneş enerjisinden ürettiği elektrik ile çalışan topraksız dikey tarım projesini 3 yıllık deneme sürecinin ardından tamamladı. Birçok farklı bitki türlerini yetiştiren girişimci Ömer Çağın Avcı, amacının tarım teknolojisini geliştirmek olduğunu söyledi.

Hatay’da yaşayan girişimci Ömer Çağın Avcı, güneş enerji panelleri ile elektrik üreten ve topraksız olarak bitki üretimi gerçekleştiren bir projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 3 yıldır proje üzerinde çalışan Avcı, farklı bitki türlerini bir arada yetiştirdi ve kısa sürede istediği verimi aldı. Güneş enerjisini kullanıp, düşük besin enerjisi ile maliyet en aza indirildi.

Ömer Çağın Avcı, hangi ürünlerde başarılı olabileceklerini görebilmek için ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirterek “Hatay’da güneş enerjisi ile topraksız dikey tarım üzerinde çalışma yaptım. Yaklaşık 3 yıl süren denemeler sonrasında sistemimizi tamamladık. Şu anda hangi ürünlerde başarılı olacağımızı görmek amacıyla ürün çeşitliliği sağladık. 30 gün içerisinde 60 mililitre besin kullanarak ve aynı zamanda elektriksel bağlantı yapmadan bitkilerimizi yetiştiriyoruz. Burada tamamen sürdürülebilir tarım üzerine çalışıyoruz. Daha düşük besinle güneş enerjisini kullanarak yatırım maliyeti dışındaki maliyetleri en aza indirerek dikey tarım sistemi oluşturduk. Dünyada bunun farklı örnekleri var, biz Türkiye’de okullarımıza örnek olmak için düşük maliyetlerle bu sistemin kurulacağını göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Bitkilerin kökünde herhangi bir kök tutucunun ve içerisinde toprağın olmadığını belirten Avcı, şöyle devam etti:

“Reyhan, biber ve marulda çok başarılı olduk. Bitkilerin kökünde herhangi bir kök tutucu yok. Tamamen açık, içeride toprak yok, suyun içerisinde de durmuyor. Su yukarıdan aşağıya doğru süzülüyor ve bundan dolayı da köklenme çok fazla olmuyor. Ama bitki almış olduğu besinle büyüyor. Bu şekilde daha su, besin kullanıyoruz, fide şeklinde dikilen bitkiyi de daha hızlı büyütüyoruz. Kullandığımız kimyasal gübre topraklı tarımdaki ile aynı. Ancak biz en az düzeyde kullandığımız için bitkinin üzerine fazladan besin geçme ihtimali, insanlara ve bitkiye zararı yok. Sistemimiz de otomatik olarak 15 dakika su veriyor, 45 dakika duruyor.”

Bu projelerinde birçok kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğinin de altını çizen Avcı, “Dünyada ve Türkiye’de 500’e yakın projeye imza attık. Bu çalışmalarımız sayesinde birçok arkadaşımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti verdim. Kitlemiz de bizimle beraber büyüyor. ‘Bilgi paylaştıkça çoğalır’ mantığı ile herkese ücretsiz şekilde bilgi veriyoruz. Amacımız ülkemizin tarım teknolojisini geliştirmek” ifadelerine yer verdi.