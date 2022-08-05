Güneş enerjisi sektöründe iş birliği

Güneş enerjisi sektöründe inverterlerin arıza tespit, arıza müdahale, bakım, devreye alma ve health check işlemleri için iş birliğine gidildi.

DBE Holding iştiraki DBE Energy, Siemens Türkiye ile gerçekleştirdiği anlaşma ile Siemens Türkiye’nin güneş enerji santral projelerinde kullandığı inverter bakımı konusundaki ihtiyaçlarına çözüm sunacak. Siemens Türkiye ile gerçekleştirdikleri anlaşmanın detaylarını açıklayan DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, “DBE Energy olarak, Siemens Türkiye ile yeni bir iş birliğini hayata geçirdik. Siemens’in Türkiye’de devreye aldığı inverterlerin arıza tespit, arıza müdahale, bakım, devreye alma ve health check işlemlerinde Siemens’in ihtiyaç duyduğu hallerde bu hizmetleri yerine getireceğiz. Anlaşma ile DBE Energy olarak, Türkiye genelinde yaygın şube ağımız ile Siemens müşterisi yatırımcılara ait inverterlerin servis süreçlerinde destek olacağız. Böylece, 1,8 GW Güneş Enerji Santralinin verimliliğinin artırılması için sunacağımız destekle yeni kurulan tesislerde devreye alma sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede, GES’lerde üretim kayıplarının önüne geçilerek tesislerin emre amade süreleri maksimize etme hedefine ulaşılmasında görev alacağız.” dedi.

Anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Ülke Birim Başkanı Alper Çelebi ise “Siemens Türkiye olarak daha çevreci bir dünya için karbon salımını en aza indirmek, yenilenebilir enerji kaynakları ve güneş enerjisinden elde edilen elektriğin şebekeye akıllı entegrasyonu konusunda örnek çalışmalar yürütüyoruz. Siemens olarak, Türkiye’de kurulu 8 GW GES gücünün yaklaşık 1.5 GW’lık kısmını enerjilendirilmesinde katkıda bulunduk. İnverterlerimizin kullanıldığı santrallerde yaklaşık 2,5 milyon ton karbondioksit salımı engelleniyor ve yılda ortalama 2 milyon adet ağacın korunması sağlanıyoruz. Bu ürünümüzün kullanıldığı GES projelerinde sürdürülebilir enerji üretimi için bakım, onarım ve devreye alma gibi çalışmalar hayati önem taşıyor. Bu kapsamda güneş enerjisi sektöründe başarılı faaliyetleri olan DBE Energy ile hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle sürdürülebilir katkılarımızı ve müşteri odaklılığımız daha da artırarak devam ettireceğiz. “ dedi.