Güne yükselişle başlayan dolarda son durum

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 13,8021'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.48 itibarıyla önceki kapanışın hemen yüzde 0,2 üzerinde 13,82 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 15,71'den, sterlin/TL yüzde 0,15 yükselişle 18,8410'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,7 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından tahvil piyasalarında artan satış baskısının dengelendiğini, bu durumun dolar kuruna da yansıdığını bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ABD para politikası için oldukça önemli olduğunu hatırlatan analistler, beklentilerden uzak gerçekleşmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

İnfo Yatırım Foreks Bülten'inde, 'Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin yayımladığı ödemeler dengesi istatistiklerini takip etti. Açıklanan rapora göre Kasım’da cari denge 2.68 milyar dolar açık verirken; 12 aylık cari açık 14.3 milyar dolar oldu. Gelen veriler ile birlikte cari dengede 3 ay sonra tekrar açık verildiği görüldü. İçerisinde bulunduğumuz haftaya 13.70 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirse de, parite haftanın üçüncü işlem gününde 13.74 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL’ye dönüşün desteklenmesi kapsamında kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getireceğini belirtti. TL dönüştürmenin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması dahilinde, 2021 yılı son geçici vergi dönemi içinde bu istisna geçerli olacak. Bu karar da TL varlıklarında bir miktar toparlanmalar yaşanmasını destekleyebilir. Yeni günde piyasaların gözü ABD kanadından gelecek olan enflasyon verisinde olacak. Veri TSİ 16:30’da açıklanacak. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 14.00 – 14.40 – 14.65 seviyeleri direnç noktaları olarak; 13.45 – 12.81 – 12.45 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 'denildi

Vakıf Strateji Bülten'inde, 'Kısa vadede sert dalgalanan kurda 13.30 seviyesi üzerinde kalındıkça teknik olarak 13.90-14.00 direnç bölgesini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde 13.30-13.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 576 seviyesinden işlem görüyor.' denildi.