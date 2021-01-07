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Güne başlarken kurlarda son durum ne?

7,26 ile 21 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeleri dün gören dolar/TL, bu sabah 7,30'un hemen altında güne başlarken, dün 8,93'lere kadar çekilen euro/TL ise 9 liranın üzerinde işlem görüyor.

Ekonomi 07.01.2021, 09:26
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Güne başlarken kurlarda son durum ne?

Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, aradan geçen 2 aylık süreçte dün 7,26'ya kadar çekildi. Tarihi zirvesinin yüzde 15 altına gelen dolar/TL, ağustos ayının son haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki seyrine bu sabah devam ediyor.

Dolar/TL 7,30'un hemen altında değerlenirken euro/TL'de 9 seviyelerinin hemen üstünde işlem görüyor. Türk Lirası'nın güç kazandığı dünkü işlemlerde euro/TL 8,93'e kadar çekilerek. Son bir buçuk ayın en düşük seviyelerini görmüştü.

Dün gece yaşanan olayların ardından gözler bir anda yeniden ABD'ye döndü. ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olayların etkileri bugün de izlenmeye devam edilecek.

08.20 itibarıyla dolar/TL 7,3047, euro/TL 8,9994 seviyesinden işlem gördü.

ABD'DE YAŞANANLAR

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olaylarda son gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 

Washington DC Polisi, yaşanan şiddet olaylarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bir kadın Capitol Hill'de vurularak öldürülürken, 3 kişi de olaylar sırasında kaldırıldıkları acil servislerde yaşamlarını yitirdiler. 

Twitter, Başkan Trump'tan topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle üç mesajını kaldırmasını istediklerini ve 12 saatliğine hesabını kilitlediklerini açıkladı.

Dünya liderlerinden yaşanan olaylarla ilgili tepkiler gelirken, ABD'de muhalefet ve iş dünyasından Trump'un görevden alınması yönünde talepler geldi. ABD’nin Exxon Mobil, Pfizer, Toyota gibi önde gelen şirketlerinin yer aldığı ve 14.000 farklı firmayı temsil eden Ulusal İmalatçılar Birliği, Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak günkü devir teslim törenini beklemeden görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bu arada Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock’ın Senato seçimlerini kazandı.

ÖNE ÇIKAN DİĞER BAŞLIKLAR

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Aralık toplantısının tutanakları açıklandı. Tutanaklar, ABD'de ekonomik aktivitenin devam eden toparlanmaya rağmen pandemi öncesi seviyenin oldukça altında olmaya devam ettiğini ortaya koydu. 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in NYSE Başkanı ile yaptığı görüşme etkisini gösterdi ve NYSE, 3 Çin şirketi için kararında yine döndü ve bu şirketlerin planlandığı gibi kottan çıkarac ağını açıkladı. 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Britanya'nın AB piyasasına daha iyi erişim elde edebilmek için Avrupa Birliği'nin finansal hizmetler kurallarına boyun eğmemesi gerektiğini söyledi. 

Japonya'da hükümet bugün Tokyo ve çevresindeki 3 bölge için olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor.

YURT İÇİ GÜNDEM

Yurt içinde ihracat-ithalat beklenti endeksleri, yatırım araçları getiri oranları (10.00) verileri gelecek. 

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).

Önceki hafta yurt dışı yerleşikler hisse senedinde 18,8 milyon dolar satış yaparken, 106,7 milyon dolar DİBS almıştı. Aynı hafta brüt rezervlerde 1,81 milyar dolar artış olurken, net rezervler 1,6 milyar dolar azalmıştı.

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları, dış ticaret (16.30), ISM hizmet sektörü PMI (18.00), doğal gaz stokları (18.30) verileri izlenecek.

Günün diğer önemli verileri Almanya'da fabrika siparişleri (10.00), Euro Bölgesi'nde ekonomik görünüm endeksi, öncü tüketici fiyatları, perakende satışlar (12.00) olarak öne çıkıyor.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (17.00), İngiltere Merkez Bankası(BoE) Piyasalardan Sorumlu İcra Direktörü Andrew Hauser (17.00), St. Louis Fed Başkanı James Bullard (20.00) ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans (21.00) günün konuşma yapacak merkez bankası yetkilileri olacak.

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