Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24 TL'den,

Euro: 16,01 TL'den başlayan Euro 16,12 TL'den,

Sterlin: 18,70 15,11 TL'den başlayan Sterlin ise 18,84 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 15,08 lira, avronun satış fiyatı ise 15,89 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın: 1.863 dolardan başlayan Ons altın 1.861 dolar'dan

Gram altın: 904 TL seviyesinde başlayan Gram altın 911/912 TL,

Çeyrek altın: 1.454 TL seviyesinde başlayan Çeyrek altın 1.466/1.467 TL,

Cumhuriyet altını: 5.986 TL seviyesinde başlayan Cumhuriyet altını 6.032/6.033 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,71 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 480, Ethereum 2 bin 379 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatları

Brent petrolde piyasalar yeni haftaya G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı ve Suudi Arabistan'ın Asya hamlesiyle başladı. ABD ham petrolü dalgalı bir açılışın ardından 110 dolar civarına otururken, Brent petrol de 112 dolara geldi.