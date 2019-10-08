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Güncel gelişmeler piyasalara olumsuz yansıdı

Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweet sonrası 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5,84'ü geçerken, Borsa İstanbul, 100.600 seviyelerine kadar indi.

Güncel gelişmeler piyasalara olumsuz yansıdı

Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweet sonrası 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5,84'ü geçerken, Borsa İstanbul, 100.600 seviyelerine kadar indi.

08 Ekim 2019 Salı 12:35
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Güncel gelişmeler piyasalara olumsuz yansıdı

Dolar/TL, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından sert yükselişle 5.85 seviyesine yaklaşarak son 4 ayın en yükseğine çıktı.

Güne 723 puan azalışla 102.269 seviyesinden başlayan Borsa İstanbul'da ise satış baskısı ilerleyen dakikalarda arttı. 100.600 seviyelerine kadar inen BIST 100 endeksi'nde kayıplar bir ara yüzde 2'yi geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 azalarak 101.396,91 puana geriledi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000-105.500 bandını test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra Suriye sınırına ilişkin haber akışı ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 102.993,20 puandan tamamlamıştı.

Piyasalar ilk gelişmelerin ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve ikili ilişkilere etkisine yönelik gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.

Dolarda 5.80 önemli

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Planlanan Suriye operasyonu öncekilere bakınca çok daha kapsamlı bir bölgeye işaret ediyor. Bu belki aylarca sürebilecek bir askeri hareketlilik anlamına geliyor. En önemli sorulardan biri sahada çatışma olacak mı? Ve sürenin uzunluğuna bakınca belki ilk günlerde değil ancak bunun kaçınılmaz olacağı da düşünülüyor. Bu piyasada önemli bir endişe" dedi ve ekledi:
"Bunun ötesinde Trump'ın ekonomik yaptırım tehdidi ise piyasadaki endişeleri artıran bir diğer faktör. ABD'nin çekileceğini açıklaması ile birlikte yapılan bir söylem olduğunu düşünüyoruz. Yaptırıma eylem olarak şahit olacaksak piyasa fiyatlaması çok sınırlı kalmış diyebiliriz, bu da piyasa fiyatlamasının söylemlere göre şekilleneceğini gösteriyor.. Dolar/TL'de 5.80'in üzerinde kapanışlar önemli bir eşiğin aşıldığını da gösteriyor. Bu seviyelerde kalıcılık yukarı yönlü hareketleri hızlandırabilir."

Oynaklık arttı

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD askerinin Suriye'deki askeri varlığı ve Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı çelişkili açıklamaların jeopolitik risk algısını ve buna paralel piyasalardaki oynaklığı artırdığını bildirdi.

Günün ilk saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadelerinin kullanılması sonrası sınır bölgesinden gelecek haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Trump'tan yaptırım tehdidi

Trump, Türkiye'ye Suriye'ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çok abartılması durumunda NATO müttefiki Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etti.

Trump dün tweetinde, "Daha önce de belirttiğimi yenilemem gerekirse, Eğer Türkiye benim üstün ve eşsiz bilgeliğimle sınırı aşmak olarak nitelendirdiğim bir şey yaparsa Türkiye ekonomisini (daha önce de yaptığım gibi!) ortadan kaldıracağım" dedi.

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