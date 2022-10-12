Güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

İşte SGK'nın milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon açıklaması...

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şöyle:

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

10- QNB Finansbank A.Ş.

11- ING Bank A.Ş.

12- Şekerbank T.A.Ş.

13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

18- Odeabank A.Ş.

19- Fibabanka A.Ş.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli maaşınızı DenizBank şubelerine gelmeden Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON FIRSATI!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Maaş Tutar AralığıSGK Promosyon TutarıEk Promosyon TutarıToplam promosyon tutarı

0-1499 TL500 TL4.150 TL4.650 TL

1.500 TL – 2.499TL625 TL5.175 TL5.800 TL

2.500 TL ve üzeri750 TL6.250 TL7.000 TL

QNB FİNANSBANK

Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 5.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz!

Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar

1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

31 Ekim​’e kadar maa​şını Türkiye Finans’a taşıyanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra Türkiye Finans’a davet ettiği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül fırsatından yararlanabilecek.

VAKIFBANK

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

*Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.

Maaş AralığıPromosyon Tutarı

0 - 1.499 TL5.000 TL

1.500 - 2.499 TL6.250 TL

2.500 TL ve üzeri7.500 TL

YAPIKREDİ'DEN 7.500 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON

10 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 8.000 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

*Kampanyanın son başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde uzatılması bekleniyor.

0-1.499 TL500 TL5.000 TL5.500 TL

1.500-2.499 TL625 TL6.125 TL6.750 TL

2.500 TL ve üzeri750 TL7.250 TL8.000 TL

INGBANK

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL,

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL,

2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 1 Ekim 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

Emekli promosyon ödemesinden, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.