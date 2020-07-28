Güncel altın fiyatlarında son durum: Gram altın kaç para oldu?

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik sebebiyle son bir haftadır yükselişini sürdürüyor. Yatırım olarak altın alan vatandaşlar, fiyatlardaki anlık değişimi takip ediyor. İşte 28 Temmuz güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 428,96

Satış: 429,09

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 703,10

Satış: 711,60

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.402,90

Satış: 1.422,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.805,70

Satış: 2.834,00