Güncel altın fiyatları: Gram altın fiyatı kaç para?

Altın fiyatları, dünyadaki ve Türkiye'de gelişmelere göre anlık olarak değişim gösterebiliyor. Düğün sezonuyla birlikte hediye altın almak isteyen vatandaşlar, ‘gram altın kaç para' sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI 18 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 399,09

Satış: 399,23

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 650,80

Satış: 657,90

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.297,40

Satış: 1.314,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.594,70

Satış: 2.618,00