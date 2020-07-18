Son Dakika
Güncel altın fiyatları: Gram altın fiyatı kaç para?
Altın fiyatlarındaki anlık değişim merak ediliyor. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatları kaç para sorusunu internette aratıyor. 18 Temmuz Cumartesi gram altın fiyatı güne 399 lira olarak başladı. Peki, çeyrek altın kaç para? İşte altın fiyatlarında son durum…
Ekonomi 18.07.2020, 09:42
8
Altın fiyatları, dünyadaki ve Türkiye'de gelişmelere göre anlık olarak değişim gösterebiliyor. Düğün sezonuyla birlikte hediye altın almak isteyen vatandaşlar, ‘gram altın kaç para' sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum…
ALTIN FİYATLARI 18 TEMMUZ
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 399,09
Satış: 399,23
ÇEYREK ALTIN FİYAT
Alış: 650,80
Satış: 657,90
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.297,40
Satış: 1.314,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.594,70
Satış: 2.618,00
26°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
|İmsak
|03:48
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:40
|Yatsı
|22:24