Gün içinde 34 saatlik ortalama ve 7.6740 desteğine dikkat

USDTRY paritesi için bugün kuşkusuz en önemli gelişme TCMB’nin saat 14:00’de açıklayacağı para politikası kararları olacak. Bunun öncesinde dün 7.71 seviyelerini test eden parite, Asya seansında hafif gerileyerek 7.6740 desteğine doğru geriledi. Bu noktada saatlik grafikte RSI(14) indikatörünün yükselişe karşılık veremeyip hafif de olsa negatif uyumsuzluk içerisinde olduğunu görüyoruz. 50 seviyesinde olan RSI’ın bu seviyeyi saatlik bazda aşağı kırması TRY lehine hareketleri tetikleyebilir.



Bunun yanında kısa vadeli trend takibi için kullandığımız 34 saatlik üssel hareketli ortalama da çok önemli. Bu ortalamanın saatlik mumlar ile aşağı yönde kırılması, kısa vadeli de olsa TRY lehine hareketleri tetikleyebilir. Bu sebeple gün içerisinde 7.6740 desteğini oldukça önemli.



Olası tepkilerde ise tekrar 7.71 bölgesi gündemde olabilir.



Destekler: 7.6740 – 7.6555 – 7.6365



Dirençler: 7.7100 – 7.7500 – 7.7720



