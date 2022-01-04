banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Gümüşhane’nin 2021 ihracat rakamları yüz güldürdü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Gümüşhane’nin ihracat rakamları bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında artarak 67,4 milyon dolara ulaştı.

Ekonomi 04.01.2022, 09:13
Gümüşhane’nin 2021 ihracat rakamları yüz güldürdü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Gümüşhane’nin ihracat rakamları bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında artarak 67,4 milyon dolara ulaştı.

İhracatı en fazla artan 9. il

Kurumun web sitesinde yer alan verilerin derlenmesi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre Gümüşhane bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 75 oranında artırarak 81 il içerisinde artış oranında 9. sırada yer aldı.

2020 yılındaki toplam ihracatı 38 milyon 612 bin 564 dolar olan Gümüşhane bu rakamı 2021 yılında 67 milyon 407 bin 717 dolara yükseltti. Toplam ihracat rakamlarına bakıldığında 2020 yılında 70. sırada yer alan Gümüşhane, 2021 yılında bu tabloda 67. sıraya yükseldi.

Yüzde 98’i madencilik ürünleri

Türkiye’de adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane’de ihracatçı firmaların sektörlerine bakıldığında ise toplam ihracatın yüzde 98’inin yüzlerce yıldır madencilik yapılan kentteki madencilik ürünlerinden oluştuğu anlaşıldı. Bu kalemdeki ihracatlar bir önceki yıla göre yüzde 77,7 oranında arttı.

İhracat 7 sektörden 15 sektöre çıktı

Madenciliği 1 milyon 148 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izlerken, 40 bin 139 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 39 bin 705 dolarla kuru meyve ve mamulleri, 21 bin 481 dolarla çelik, 10 bin 770 dolarla meyve ve sebze, 5 bin 267 dolarla demir ve demir dışı metaller, 2 bin 812 dolarla zeytin ve zeytinyağı, 2 bin 412 dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 588 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 320 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 222 dolarla iklimlendirme sanayii, 176 dolarla yaş meyve ve sebze, 65 dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

2020 yılında yalnızca 7 sektörde ihracat yapılan Gümüşhane’de 2021 yılında 15 sektörde ihracat yapılması sevindirici bulundu.

19 ülkeye ihracat yapıldı, en fazla Çin’e

Yine rakamlara bakıldığında 2020 yılında 20 ülkeye ihracat yapılan Gümüşhane’de bu rakam 2021 yılında 19 ülkeye düştü. Ülke ülke ihracat rakamlarına bakıldığında en fazla ihracat 23,9 milyon dolarla Çin’e, 17,2 milyon dolarla Güney Kore’ye, 13,9 milyon dolarla Belçika’ya, 6,7 milyon dolarla Almanya’ya, 4,6 milyon dolarla İspanya’ya yapılırken bu ülkeleri sırasıyla İran, İsrail, Irak, Libya, Hollanda, Azerbaycan, Umman, Nijerya, Rusya, Fransa, Özbekistan, Malta, ABD ve İngiltere izledi.

Ülkelere yönelik ihracat oranlarına bakıldığında 2020 yılında 61 bin dolarlık ihracat yapılan Almanya’ya yüzde 10839’luk artışla 6 milyon 681 bin 753 dolara ulaşarak rekor kırarken, 2020 yılında ihracat yapılan Namibya, Peru, Suudi Arabistan, Gürcistan, İsveç, Katar, Panama, Lübnan ve Avusturya’ya 2021 yılında hiç ihracat yapılmadı.

2017 yılına kadar ihracat sıralamasında diplerde olan Gümüşhane, 2016 yılında dönemin Valisi Okay Memiş ve GTSO Başkanı İsmail Akçay tarafından düzenlenen toplantıda maden firmalarından şirket merkezleri ve şubelerini Gümüşhane’ye taşımalarını istemiş bu talebe yalnızca Gümüştaş Madencilik karşılık vererek 2017 yılı itibariyle vergi dairesi ve vergi numarasını Gümüşhane’ye naklederek tüm ticari işlemlerini Gümüşhane üzerinden yapmaya başlamış ve ihracat rakamları bu tarihten sonra yükselmeye başlamıştı. Kentte faaliyet gösteren Koza Altın ve Yıldız Bakır Madencilik firmalarının vergi levhasının başka illerde olması nedeniyle yaptıkları ihracatlar doğrudan o şehrin rakamlarına yansıyor.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8