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Gümüşhaneli çiftçilere destek sağlandı, üretim arttı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması’ projesi çerçevesinde, yüzde 80 hibe ile çiftçilere sağlanan sera desteği meyvelerini vermeye başladı, çiftçilerin yüzü güldü.

Ekonomi 03.05.2022, 10:12
Gümüşhaneli çiftçilere destek sağlandı, üretim arttı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması’ projesi çerçevesinde, yüzde 80 hibe ile çiftçilere sağlanan sera desteği meyvelerini vermeye başladı, çiftçilerin yüzü güldü.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, Gümüşhane İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP) desteğiyle, ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması’ projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 80 hibe ile seralar kuruldu. 14 farklı köyde 35 adet çiftçiye 180-240 metrekarelik olmak üzere toplamda 12 dekarlık sera kurulumları gerçekleştirildi ve seralarda üretime başlandı. Çiftçiler projede sadece yüzde 20’lik çiftçi katkı payı ödeyerek sera sahibi oldular. Sera yapımının ardından fide desteği de alan çiftçiler üretmekten memnun olduklarını ve bu desteklerle birlikte köylerinde tarımın eski günlerine dönebileceğini söyledi. 2022 yılı içerisinde 30 bin adet fide desteği alan köylüler yetiştirdikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, marul, soğan, ıspanak yetiştirerek çevre illere satıyor ve ekonomiye destek sağlıyor. Hazırlığı süren projelerle birlikte bölgeye 15 adet yeni sera kurulumu hedefleniyor.

“Tarımın geliştirilmesi için devletimizin bütün imkanlarını çiftçilerimize seferber edeceğiz”

Hazırlanan proje ve çiftçilere sağlanan destekle ilgili açıklamalarda bulunan Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, “14 adet köyümüze 35 çiftçimiz olmak üzere 12 dekarlık bir alanda sera kurulumları gerçekleştirildi. Burada İl Özel İdaresi ve DOKAP destekli yüzde 80 hibeli olarak seralarımız kuruldu. Çiftçilerimiz burada yüzde 20’lik bir çiftçi payı çerçevesinde ufak cüzi miktarlarda bir yatırım yaparak seralara sahip oldular. Buradaki seralarımızda salatalık, domates ve biber gibi yaz ürünleri yetişiyor. Kışın da ıspanak olsun, marul olsun üretimlerimiz mevcut. Burada üretilen doğal ürünlerimiz, Torul’da Gümüşhane’de ve Trabzon’daki marketlerde oldukça rağbet görüyor. Vatandaşlar da doğal ürünlere oldukça istekliler. Çiftçilerimiz geçmiş yıllarda 2021 yılı içerisinde toplamda 60 tonluk domates, 45 tonluk salatalık ve 10 tonluk biber üretimi gerçekleştirdi. Vatandaşlarımıza il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından her zaman fide desteği veriliyor. 2022 yılı içerisinde Torul ilçemizde 30 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi. Bu fidelerimiz de burada toprakla buluşuyorlar. Biz burada üretem toplum olmaya çalışıyoruz, çiftçilerimiz istekli biz de devlet olarak elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah toplumumuz üretmeye devam edecek. Toplumumuz üretmeye devam ettikçe biz de destek vermeye hazırız. Gümüşhane ilimiz dağlık ve engebeli bir araziye sahip olmasına rağmen, sadece Torul için 12 dekarlık bir alanda sera kurulumları gerçekleştirdik. Yine 2022 yılı içerisinde DOKAP’a 15 adet yeni sera kurulması için proje sunduk. İnşallah projelerimiz onaylanırsa biz üreten toplum olmaya devam edeceğiz. Gümüşhane’de tarımı hiçbir zaman saf dışı bırakmayacağız, her zaman tarımın geliştirilmesi için devletimizin bütün imkanlarını çiftçilerimize seferber edeceğiz” dedi.

“İnkılap köyünde 16 tane sera var”

Torul İnkılap köyü sakini Ahmet Oral (73) 7 yıldır seracılık yaptığını ve üretmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “ Şu anda seraları hazırladık dikim zamanına getirdik ve dikime başladık. Yaklaşık 5 seraya 2 bin fide gidiyor. 2 ay sonra da Allah izin verirse hasadını alıp satmaya başlayacağız. Burada ailecek yapıyoruz bu işi, işçi çalıştırmıyoruz. Hanım, çocuklar ve torunlarımla beraber. Allah’a şükür geçinip gidiyoruz. Salatalık, biber ve domates ekiyoruz. Burada eskiden seracılık yoktu, son zamanlarda başladığı için herkes memnun, yaklaşık İnkılap köyünde 16 tane sera var. Tarım İl Müdürlüğü’nün desteğiyle yaptık. Yüzde 15-20’lik bir kısmını biz ödedik, geri kalan kısmını Tarım İl Müdürlüğü kurdu. Yaklaşık her seradan 1,5-2 ton domates alıyorum. Trabzon’un ilçesi Maçka’da bir marketle anlaştım. Haftada 2 kere kendi aracım ile beraber toplayıp kasalayıp götürüyorum. Topraktan, havadan, sudan çok lezzetli oluyor. Onlara arada ninni söyleyip uyutuyoruz. Kısacası memnunum ben, üretimimden, mesleğimden” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Beyhan Oral ise, (73), “Burada seralarımız var 5 tane eşimle, oğlumla ve gelinimle beraber üretim yapıyoruz. Üretmeye devam edeceğiz, ben çok seviyorum. Hasatı toplarken çok neşeli oluyoruz. Ömrümüz olduğu kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

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