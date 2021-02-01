Gümüş fiyatları 8 yılın zirvesinde...

ABD'de Reddit üzerindeki forumlarda örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerindeki hareketleri kısıtlanması sonrası açık pozisyonların olduğuna inanılan gümüşe yönelmeleri, gümüş fiyatını 8 yılın zirvesine taşıdı.



Gümüşün global çapta yatırımcı forumlarında en önemli gündem maddesi haline gelmesi fiyatı Cuma gününe göre yüzde 11'den fazla artırarak 30,07 dolar ile 19 Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.



2020 yılının zirvesi olan 29,8588 dolar seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan gümüş fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 10 artışla 29,58 dolar seviyesinde.



Gümüş fiyatındaki bu güçlü ralli altın fiyatına da 1871,92 dolar fiyatını gösterdi. Altın şu sıralarda 1.865 dolar seviyesinde.