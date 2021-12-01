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Gümüş altın çağını yaşıyor

Son 2 ayda altın fiyatında yaşanan artışın ardından gümüş de altın çağını yaşıyor. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olan gümüş satanlar, yakın zamanda düğünlerde altın yerine gümüş kullanılacağını belirterek, küçük yatırımcı için gümüşün bulunmaz bir nimet haline dönüştüğünü söyledi.

Ekonomi 01.12.2021, 23:07
Gümüş altın çağını yaşıyor

Son 2 ayda altın fiyatında yaşanan artışın ardından gümüş de altın çağını yaşıyor. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olan gümüş satanlar, yakın zamanda düğünlerde altın yerine gümüş kullanılacağını belirterek, küçük yatırımcı için gümüşün bulunmaz bir nimet haline dönüştüğünü söyledi.

Son 2 ayda gramı 550 TL’den 750 TL’ye kadar artan altın, düğün yapmak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşları gümüşe yöneltti. Yaşanan ilgiden dolayı memnun olan gümüşçüler ise yakın zamanda düğünlerde takı olarak altın yerine gümüş kullanılacağını ve küçük yatırımcı için gümüşün uzun vadede çok karlı bir yatırım aracı olduğunu dile getirdi.

“Gümüş, küçük yatırımcı için bulunmaz bir nimet”

15 yıldır gümüşçülük yapan Ahmet Çarkçı, gümüşün küçük yatırımcı için bulunmaz bir nimet olduğunu belirterek, "Gümüşteki değişiklik aslında altından daha fazla. Gümüş pandeminin ilk başladığı dönemlerde 2 lira 40 kuruş civarlarındaydı şuan yaklaşık 10 TL’yi buldu. Gümüş, son 2 yılda yüzde 200 ila 250 civarında artış yaşadı. Altın ise sadece son 1 aydır yükseliş trendinde. Bir ay öncesine kadar gümüşün yüzde 200 ila 250 civarında artışı varken altının ise yüzde 35’lerdeydi. Gümüş, küçük yatırımcı için bulunmaz bir nimettir. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız işlenmemiş, külçe dediğimiz gümüş alıp yatırım yapabilirsiniz. Küçük rakamlarla 250 gram, 500 gram ya da 1 ila 2 kilogram gümüş alarak ileriye dönük yatırım sağlayabilirsiniz” dedi.

"Düğünlerde çeyrek altın yerine gümüş külçe hediye edilecek"

Düğünlerde insanların takı olarak altın yerine gümüş aldığını ve bu durumun yakın zamanda yaygınlaşacağını söyleyen Çarkçı, “Geçmiş dönemlerde insanlar altın alyans takarken şuanda gümüş alyans takmaya başladı. Bu alyansa döndüyse ilerleyen dönemlerde bilezik, kolye gibi ürünlerinde gümüş olarak düğünlerde kullanılacağını gösteriyor. İlerleyen dönemlerde düğünlerde takı olarak gümüş takılabilir ve takılacaktır. İnsanların artık altın almaya gücü yetmiyor. Bir çeyrek altın şuan bin liranın üzerinde bu nedenle insanlar bir çeyrek altın almaktansa biz gümüşçüler külçe satmaya başladık. 25 ila 100 gram arasında külçe gümüş satıyoruz. 100 gram külçe gümüş bin lira yapıyor alıp düğünlerde kullanılabilecekler ve ilerleyen dönemlerde bu artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Uzun dönem yatırım için gümüş tercih edilmeli”

Gümüşün kısa dönem için iyi bir yatırım aracı olmadığını ancak uzun dönemde gümüşün çok iyi bir yatırım aracı olduğunu dile getiren Ahmet Çarkçı, “Satışlarımız arttı gibi ama insanlarımızın gümüşü çok fazla bilmediği için gümüşün geri dönüşümü çok olmuyor. Gümüş, altınla kıyaslandığında metal değeri çok fazla olmadığı için ve işçilik değeri metal değerinden fazla olduğu için gümüşe yönelme çokta fazla değil. Fakat son 2 yılda dediğim gibi insanlar altın alyans takmaktansa gümüş alyansı tercih ediyor. Bunu da hem maddi yönden hem de sağlık yönünden dolayı yapıyorlar. Gümüş şuanda 10 TL ancak kısa bir zaman sonra 14-15 TL civarına çıkacak yatırımlarınızı yaparken bunu göz önünde bulundurun. Gümüş kısa dönem için çok iyi bir yatırım aracı değil ancak boşta olan küçük paralarınız varsa uzun dönem için sizi rahata kavuşturacak bir yatırımdır” diye konuştu.

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