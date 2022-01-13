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Gülener: “Hiçbir iş doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez”

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan, Türkiye’nin proje okullarından Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımı’ konferansına katılan sanayici ve 21. dönem Bursa Milletvekili Fahrettin Gülener, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Proje okulundaki atölyeleri de gezen Gülener, “Devletine karşı hata yapmazsan, o devlet seni korur ve yaşatır. Hiçbir iş doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez” diye konuştu.

Ekonomi 13.01.2022, 15:21
Gülener: “Hiçbir iş doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez”

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan, Türkiye’nin proje okullarından Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımı’ konferansına katılan sanayici ve 21. dönem Bursa Milletvekili Fahrettin Gülener, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Proje okulundaki atölyeleri de gezen Gülener, “Devletine karşı hata yapmazsan, o devlet seni korur ve yaşatır. Hiçbir iş doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımı’ konulu konferansın bu ayki konuğu olan iş insanı Fahrettin Gülener, konferans öncesi okulun iş atölyelerini gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte prototip, yapay zeka, robotik kodlama, elektronik, ahşap, mekanik, patent, e-içerik gibi 12 farklı atölyenin bulunduğu bölümü gezerek, öğrenci ve öğretmenlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gülener ile birlikte okuldaki atölyeleri gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 81 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü, özel bir proje okulu. Buradaki öğrencilerimizin daha iyi eğitim alması adına her ay, mesleğinde başarılı olmuş kişileri tecrübelerini paylaşmaları için okulumuzda öğrencilerle bir araya getiriyoruz. Tecrübe, bu hayattaki en pahalı sermaye. Bizler de, teorik ve pratik eğitimin yanında, çalışma hayatında başarılı olmuş insanların tecrübelerinden faydalanarak öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye’nin gururu bir okul”

Atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet eden, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan sanayici Fahrettin Gülener de, atölyelerin kurulumuna katkısı olan biri olarak gördükleri karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Gülener, “Benim gibi bilgi, birikim ve tecrübe sahibi insanlar, bu okullara mutlaka ama mutlaka koşarak gelmeli. Bu okullara önce fikren yardımcı olmalı. Ardından da işin maddi destek kısmı gelmeli. Ben gördüklerim karşısında çok mutlu oldum. Burada çok iyi öğrenciler yetişiyor. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki, bu okul Türkiye’nin gururu bir okul” diye konuştu.

“Bileği iş yapana, kafası ve kalbi itaat eder”

Atölye ziyaretlerinin ardından yemekhanede öğrencilerle birlikte yemek yiyen Gülener, ardından konferans salonunda öğrencilerle tecrübelerini paylaşırken, iş hayatında kazanılan bir lirayı bile helalinden kazanmanın önemine vurgu yaptı. Gülener, “Bileği iş yapana, kafası ve kalbi itaat eder. Gezerken gördüm ki, iş atölyelerinde bir şeyler yapılmaya başlanmış. Çok sevindim. Bunu, pek çok farklı dallarda meslek sahibi biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Üretken olun, ancak öncelikle ne üretelim diye düşünün, araştırın. Ülkenizde ne eksik ona bakın ve bu noktalara odaklanın” dedi.

“Hiçbir iş doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez”

Konuşmasında, “Hayat bir espri topluluğudur. Her şeye estetik bir bakış açısı vardır. Üstüne üstüne gidilmez” diyen Fahrettin Gülener, “Bunu yakalamak önemli. Bugün yaşadığımız dünyaya insan eliyle çok büyük zararlar veriliyor. Bizler, bozanlardan değil, yapanlardan olmalıyız. Şunu asla unutmayın; Hiçbir iş doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez. Burada eğitimin yanında uluslararası dostluklar da kuruluyor. Sizlerin, sanayicilerle tanışması gerekir. Böylece, gittiğiniz ülkelerde üretmeyi öğrenmiş olursunuz. Üretken olun. Eğer devletine karşı hata yapmazsan, o devlet seni korur ve yaşatır. Cenabı Allah ne diyor, ‘İste Kulum Vereyim’. Bunun için çalışmalısınız, üretmelisiniz, sabretmelisiniz. Çünkü, üretmediğiniz şeyin müşterisi olursunuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kurulup bugünlere gelmesini sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür eden Fahrettin Gülener, “Mustafa Başkanımızı kutluyorum. Burada sizlerle tecrübelerimizi paylaşma imkanı sağladığı için de teşekkür ediyorum” dedi. Konferansın sonunda Başkan Mustafa Dündar, konuk iş adamı Fahrettin Gülener’e, okulda eğitim gören öğrencilerin geldiği 81 ülkeyi gösteren bir tablo hediye etti.

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