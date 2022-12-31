Güle oynaya mandalina hasadı yaptılar

Adana’nın Kozan ilçesinde yılın son gününde narenciye hasadı yapan tarım işçileri, mandalina bahçesindeki hasat molasında doyasıya eğlendi. “Oynamazsak çatlarız” diyen tarım emekçilerinin güle oynaya hasat mesaisi havadan görüntülendi.

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da narenciye işçilerinin zorlu ve yoğun mesaileri yılın son gününde de devam etti. Kozan ilçesi Konak Mevkiinde mandalina hasadına katılan tarım işçileri sabahın ilk ışıklarında başladıkları mandalina hasadının gün batımına dek sürüyor.

“Oynamazsak çatlarız”

Tarım işçilerinden Mehmet Ataş hem eğlenip hem hasat yaptıklarını ifade ederek, “Zorlu bir iş yapıyoruz. Yorulduğumuz zaman arada oynuyoruz. Eğlenceli bir şekilde hasat yapıyoruz. Yemek saatinde bunu yapıyoruz daha çok vakit olsa daha çok oynarız” dedi.

Tarım işçilerinden Hüseyin Ateş ise yılın son gününde de bahçede hasat yaptıklarını ifade ederek eğlenceli bir mesai olduğunu kaydetti.

Feke ilçesinden hasat için geldiğini kaydede Zeynep Yaman ise "Burada boş durmuyoruz, hasat yapıyoruz oynuyoruz. Oynamazsak çatlarız stresten” diye konuştu.

20 kişilik ekiple bahçelerde günlük yevmiye ile her gün hasat yaptıklarını aktaran Özay Ataş, “Şeker mandalinası kesiyoruz. Hasat güzel geçiyor. İşçiler çalışınca yoruluyor yarım saat molada oynuyorlar. Bu da motivasyonları yüksek olunca iş verimi de artıyor” dedi.