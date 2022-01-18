banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!

Gül: “2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık”

Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, 2021 yılında hedefledikleri 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanı’nın kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdıklarını belirterek “5 yıl içerisinde işlem hacmimizi 3, liman kapasitemizi ise 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Ekonomi 18.01.2022, 12:53
Gül: “2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık”

Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, 2021 yılında hedefledikleri 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanı’nın kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdıklarını belirterek “5 yıl içerisinde işlem hacmimizi 3, liman kapasitemizi ise 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Giresun Limanı’nın 2021 yılı faaliyetlerini ve hedeflerini değerlendiren Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, “Giresun Limanı olarak, 2021 yılında gelişmeyi, yatırımı, istihdamı ve ekonomiye sunduğumuz katkıyı ileriye taşıdığımız bir yıl oldu. Uluslararası transit tahıl/bakliyat ve yem ürünleri alanında Türkiye’nin lider şirketi Tiryaki Agro çatısı altında ihtisaslaşmış durumdayız. Hedeflerimize ulaştığımız bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık. Gemi kabul sayısında da artış sağlayarak 150 geminin üzerine çıktık. Çok değerli olduğunu düşündüğümüz ihracatımız artarak devam ediyor. İhracata hizmet eden gemi sayı ve büyüklüğü de 2021 yılında ikiye katlandı” diye konuştu.

“Hedef liman kapasitesini 5 katına çıkarmak”

Giresun Limanı ile ilgili gelecek yıllara yönelik yatırım planlarına da değinen Gül, “Limanımızın uluslararası bir liman olabilmesi için bugüne kadar çok önemli yatırımlara imza attık, atmaya devam ediyoruz. Bu yatırımlar limanımızın gelişimine imkan tanırken, aynı zamanda Giresun’a da büyük faydalar oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Giresun Limanı’na son 5 yılda yapılan yatırımların toplamına bakarsak; bugüne kadar özel sektör eliyle yapılmış en büyük yatırımı yaptığımızı görüyoruz. Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin koronavirüs sürecinin de etkisiyle içinden geçtiği zor zamanlarda da bu yatırımları yapmaktan asla geri durmadık. 2022 yılını kapsayacak şekilde limanda alt yapı ve üst yapı yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. Limanın kapasitesini artırırken, bir yandan da en önem verdiğimiz konulardan olan istihdamı da artırmaya devam edeceğiz. Giresun Limanı olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizi daha da yukarı taşıyoruz. Yeni yatırımlarımızı bölüm bölüm hayata geçirip 5 yıl içerisinde işlem hacmimizi üçe, liman kapasitemizi ise beş katına çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dolaylı istihdam binleri buluyor

Gül, Giresun’dan dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapıldığına dikkat çekerek “Giresun limanında önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak ABD başta olmak üzere İngiltere, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesine ihracat gemileri gönderiyoruz. Ürün tedariklerinin yapıldığı ülkeler ise ağırlıklı olarak Karadeniz ülkelerinden gelen gemiler oluşturuyor. Aylık ortalama 100 bin ton, yıllık 1 milyon 100 bin ton yük hacmine ulaşmış bulunuyoruz. Doğrudan istihdam sayımız 200’ün üzerine çıkarken, dolaylı istihdam ise binli sayılarla ifade edilebilir. Limanlar geliştikçe, etkinleştikçe hizmet verdiği şehir ve bölgelerin kalkınmasına, sanayinin oluşmasına ve topyekun gelişmesine yardımcı olarak çok önemli destekler sunmaktadır. Giresun Limanı da gerek kendi içinde yapmış olduğu yatırımlar ve sağladığı katma değerin yanında sanayi kuruluşları için Giresun ilimizi cazibe merkezi haline getirerek şehrin gelişmesine katkı sağlamak için önemli bir imkan sunmaktadır. Daha önceleri faal olmayan, dikkate alınmayan Giresun Limanı, özellikle son beş yıldır gerçekleştirilen yatırımlar ile herkesin dikkatini çekmektedir" şeklinde konuştu.

Giresun Limanı’na 300 milyon TL’lik yatırım

Giresun Limanına bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Gül, “Giresun ilimizde özel sektör eliyle yapılan en büyük yatırımımızı gerçekleştirdik. Limanımıza şu ana kadar bugünkü değeri ile 300 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar sayesinde liman özelliğini tekrar kazanan tesisimiz, bugün Karadeniz’e uğrak yapan en büyük gemilere dahi hizmet verebilecek noktaya gelmiştir. Yatırımlarımız ile kapasitesini, iş hacmini ve istihdama katkısını günden güne büyüttüğümüz limanımız ülke ve şehrimiz ekonomisi için çok daha önemli bir noktaya gelecektir. Giresun Limanı olarak; dökme katı, genel yük, konteyner ve Ro-Ro yüklerine hizmet verilebilme kapasitesine sahibiz. Limanda işlem gören yüklerin yüzde 80’inden fazlası Amerika, Avrupa ve Karadeniz ülkelerine ihraç edilmektedir. Rakiplerimize kıyasla hizmet kalitesi ve kapasitemiz ile önemli bir yere sahibiz. Özellikle tahıl/bakliyat ve yem ürünlerinde ihtisaslaşmış durumdayız. Yükünün büyük çoğunluğu transit olarak gelip giden yurtiçine girmeyen ve dolayısı ile şehir trafiğine ek bir yük getirmeyen bir liman olmamız sebebiyle de öne çıkıyoruz“ açıklamasında bulundu.

Limanların ilin ekonomik ve sosyal faydalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Gül, “Limanlar hizmet verdikleri bölgelere ekonomik anlamda katkılar sunarken, şehir hayatına, sosyo kültürel yapıya da pozitif manada etkiler bırakmaktadır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyadaki ‘liman şehirlerine baktığımızda o ülkede pozitif olarak ayrışan bölgeleri oluşturduklarını görürüz. Giresun Limanı’nın çalışması, aktif olması ve sahip çıkılmasının Giresun şehri için şans olduğunu düşünüyoruz. Bu şansı nasıl değerlendirdiğimiz hep beraber bizlerin elinde. Ülke olarak ihracat rakamlarımızın yukarı çıkarılması noktasında limanlarımızın önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11