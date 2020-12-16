banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
TCMB sıkı politika ve rezerv yönetimi konusunda güven verdi
TCMB sıkı politika ve rezerv yönetimi konusunda güven verdi
Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir
Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Ruhani: 'Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz'
Ruhani: 'Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz'

Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

Sinop’un Gerze ilçesinde tekstil fabrikası açan kadın girişimci Çiğdem Özcan, 65’i kadın olmak üzere 70 kişiye ekmek kapısı oldu. Şu günlerde Ayancık’a ikinci fabrikayı açmanın heyecanını yaşayan Özcan, “En büyük hayalim kadın ağırlıklı bir iş yeri açmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi.

Ekonomi 16.12.2020, 13:31
3
Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

Sinop’un Gerze ilçesinde tekstil fabrikası açan kadın girişimci Çiğdem Özcan, 65’i kadın olmak üzere 70 kişiye ekmek kapısı oldu. Şu günlerde Ayancık’a ikinci fabrikayı açmanın heyecanını yaşayan Özcan, “En büyük hayalim kadın ağırlıklı bir iş yeri açmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi.

12 yaşında tekstille tanışan Çiğdem Özcan’ın en büyük hayali kadınları istihdam edebileceği bir tekstil fabrikası açmaktı. O hayaline yıllar sonra kavuşan Çiğdem Özcan, şimdi ikinci fabrikayı açmak için gün sayıyor. Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çiğdem Özcan, “Biliyorsunuz ki işinizi bilmediğiniz, çıraklığını yapmadığınız bir şeyin sahibi olamazsınız. Ben tekstilin tozunu küçük yaştan beri yutmuş biriyim. 12 yaşında tekstille tanıştım. Tekstile distribütörlük yaparak başladım, sırasıyla uzman yöneticilik ve süpervizörlük yaptım. Ben, patronla işçi arasında her zaman köprü görevindeydim. Bu köprülük esnasında da kendime aşıladığım doğrular vardı. Patronu düşünmek zorundaydım çünkü onun bir koluydum; işçiyi de düşünmek zorundaydım çünkü onları ben çalıştırıyorum. Yani köprü olurken o kadar eğilip büküldüm, yoğuruldum, piştim ki “artık bu işi kendi başıma yapmalıyım, kendi işimin patronu olmalıyım” dedim” diye konuştu.

“Çalışanlarımız kadın ağırlıklı”

2012 yılında Gerze’ye geldiğini ve 2017 yılında da fabrikayı açtığını ifade eden kadın girişimci Çiğdem Özcan, “Eşimden başka kimse bana inanmadı. 10 yıldır Gerze’de yaşıyorum, 4-5 yıl yönetici olarak çalıştım, yöneticilik yaptığım dönemde çok iyi insan yatırımı yaptım; önce ektim şimdi de biçiyorum. Ben Sivaslıyım ama burası artık benim de memleketim oldu. Soranlara Sivas Gerzeliyim diyorum. 3 sene geride kaldı. Sinop-Gerze’de 22 kişiyle başlamıştık. Şu anda 2020 yılındayız ev 70 kişiyle çalışıyoruz. Çalışanlarımız kadın ağırlıklı. 70 kişinin 65 ‘i kadın” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki aylarda Ayancık’ta ikinci fabrikayı açacaklarını belirten Özcan, “2019 yılında bir proje yapıldı Ayancık’ta. Orada da inşaatımız devam ediyor. Bir ay sonra Allah nasip ederse bize teslim edilecek. 200 kişi istihdam edilecek o fabrikada. Orada daha çok insana dokunabileceğim, daha çok insanla temas halinde olacağım. O fabrikada kadın ağırlıklı olacak" ifadelerini kullandı.

Ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini belirten Özcan, “İhracat olarak Almanya’ya Hollanda’ya, Polonya’ya, Fransa’ya, Belçika’ya ürünler dikiliyor” açıklamasında bulundu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11