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GÜBRETAŞ’tan bazı gübreler için ortalama yüzde 20 indirim kararı

GÜBRETAŞ, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi ortalama yüzde 20 indirim uygulandığını açıkladı.

Ekonomi 24.12.2021, 10:10
GÜBRETAŞ’tan bazı gübreler için ortalama yüzde 20 indirim kararı

GÜBRETAŞ, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi ortalama yüzde 20 indirim uygulandığını açıkladı.

Tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapan GÜBRETAŞ, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi ortalama yüzde 20 indirim yaptı. İlkbahar sezonu öncesinde yapılan yüzde 20’lik indirimin, bitki besleme maliyetlerinin düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

“Yapılan indirimin yüksek verim için katkı sağlamasını temenni ediyoruz”

Şirket açıklamasında konuyla ilgili görüşleri bulunan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “Ülke tarımında verimliliği artırmak için çalışan şirketimiz, özellikle son beş yılda bu misyonunu daha etkin hale getirerek arazide gözlem ve reçetelendirme çalışmalarını yaygınlaştırdı. Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan her noktasında model üretim alanları kurarak üreticilerimize yerinde örnek uygulamalar ile bitki beslemeden sağladıkları faydayı artırmaları için danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamındaki model alan uygulamalarında yapılan hasatlarda tespit edilen en önemli hususlardan biri de damla sulama ve yaprak gübreleri ile oluşturulan etkili bitki besleme programlarından yüksek verim alınabilmesi oldu” dedi.

Türkiye’de tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konu olduğunun altını çizen Yumaklı, “Çünkü sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Bunu başardığımızda ülkemizin gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılarken, aynı zamanda çiftçilerimizin tarımdan elde ettikleri gelirin de yükselmesine katkı sağlanmış olacaktır. Bu vesileyle ilkbahar sezonu öncesi damla sulama ve yaprak gübreleri ile yavaş salınımlı ürünlerde yapılan indirimin yüksek verim için katkı sağlamasını temenni ediyor, üreticilerimize yeni sezonda bereket dolu hasatlar diliyoruz” İfadelerini kullandı.

Damla sulama ve yaprak gübreleri temel bitki besleme ürünleri olarak tüketiliyor

Şirket açıklamasına göre, verim ve kalite parametrelerinin artışına olumlu etki etmesi bakımından yüksek düzeyde önem taşıyan ve başta örtü altı olmak üzere tarımsal üretimin her alanında kullanılan damla sulama ve yaprak gübreleri, temel bitki besleme ürünleri olarak tüketiliyor.

Üreticilerin önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan, özellikle örtü altı yetiştiricilik ile meyve ve sebze yetiştiriciliğinde yoğun olarak uygulanan damla sulama ve yaprak gübreleri, dengeli bir şekilde kullanılması halinde verim ve kalite artışına katkı sağlayarak üreticilerin daha yüksek gelir elde etmesine yardımcı oluyor.

Damla sulama ve yaprak gübreleri ayrıca buğday başta olmak üzere ayçiçeği, mısır, pamuk, şeker pancarı gibi önemli endüstriyel bitkilerin beslenmesi amacıyla basınçlı sulama sistemleriyle ve yapraktan da uygulanabiliyor. Bu grup ürünler endüstriyel bitkilerde verimin yanı sıra protein, hektolitre, yağ oranı, polar gibi kalite parametrelerinin artışına katkı sağlıyor.

Yavaş salınımlı gübreler ise azot kaybını azaltarak birim başına tüketilen gübre miktarı ve üretici maliyetlerini düşürüyor.

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