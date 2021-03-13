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GÜBRETAŞ, zorlu geçen 2020 yılını yükselişle tamamladı

GÜBRETAŞ’ın 2020 yılı finansal sonuçları açıklandı. Bir önceki yıla oranla toplam üretim miktarını yüzde 12, katı gübre satış miktarını yüzde 21 ve sıvı-toz ürün satışlarını yüzde 23 arttıran GÜBRETAŞ’ın konsolide cirosu yüzde 25 artışla 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ekonomi 13.03.2021, 09:06
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GÜBRETAŞ, zorlu geçen 2020 yılını yükselişle tamamladı

GÜBRETAŞ’ın 2020 yılı finansal sonuçları açıklandı. Bir önceki yıla oranla toplam üretim miktarını yüzde 12, katı gübre satış miktarını yüzde 21 ve sıvı-toz ürün satışlarını yüzde 23 arttıran GÜBRETAŞ’ın konsolide cirosu yüzde 25 artışla 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bitki besleme sektöründe faaliyet gösteren GÜBRETAŞ, zorlu geçen 2020 yılıyla ilgili finansal sonuçlarını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı. Geride kalan yılda Ar-Ge faaliyetleri ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma alanlarında atılan önemli adımların yanı sıra şirketin operasyonel faaliyetlerdeki başarıları, finansal sonuçlara da yansıdı. Bir önceki yıla oranla toplam üretim miktarını yüzde 12, katı gübre satış miktarını yüzde 21 ve sıvı-toz ürün satışlarını yüzde 23 arttıran GÜBRETAŞ’ın konsolide cirosu yüzde 25 artışla 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 döneminde GÜBRETAŞ, salgın başlangıcında üreticileri rahatlatan açıklamasıyla tarımsal üretimin devamlılığı için gübre tedarikinde sıkıntı yaşanmayacağını taahhüt ederek sektördeki öncülüğünü ve çiftçilerin yanında duruşunu göstermişti. Üstlendiği bu sorumluğu yerine getirmek için salgın döneminde tüm imkanlarını seferber ederek operasyonel faaliyetlerini yoğun bir tempoyla sürdüren şirket, çiftçilere kesintisiz gübre tedariki sağladığı yılı rekor sonuçlarla tamamladı. Sıvı-toz gübre kategorisinde 36,9 bin ton üretimle rekor kıran şirket, ayrıca 648 bin ton katı gübre üretimi gerçekleştirdi. Satış miktarını bir önceki yıla göre katı gübrede yüzde 19 ve sıvı-toz gübrelerde ise yüzde 23 artıran şirket, tüm ürün gruplarında toplam 2 milyon 54 bin ton ile 69 yıllık şirket tarihinin en yüksek satış miktarlarına erişti. Özellikle son yıllarda geliştirdiği bitkiye özel ürünlerin yurtdışına satışıyla ülke ekonomisine katma değer sağlayan şirket, 2019’a göre yüzde 41 artışla 53 bin tona ulaşan gübre ihracatıyla da bu alanda rekorunu kırmayı başardı.

“Bu başarılar, son yıllardaki yatırımlar ile uygun fiyatla ürün bulunurluğu stratejimizin sonucudur”

Konuyla bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, salgına rağmen artan tempoyla sürdürdükleri operasyonel faaliyetler ve maliyet optimizasyonu neticesinde 2020 yılının şirket açısından tarihi başarılarla tamamlandığını belirtti.

Bu başarıların temelinde, şirketin son yıllarda yoğun şekilde sürdürdüğü tesis yatırımlarının da önemli payı olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Şirket olarak özellikle son 5-6 yılda gerçekleştirdiğimiz önemli tesis yatırımlarıyla üretim ve lojistik kabiliyetimizi yükselttik. Kocaeli’ndeki Yarımca Tesisleri’nde 2015 yılında devre alınan yeni NPK fabrikası, 2017’de hizmete aldığımız Amonyak Depolama Tankı ve geçen yıl tamamladığımız yeni liman dolgu projesi ile 2016 yılında İzmir’deki Sıvı Toz Üretim kapasitesini 25 bin tondan 100 bin tona çıkardığımız tesis yatırımları sayesinde, üretim yönüyle stratejik adımları gerçekleştirip ürün çeşitliliği kabiliyetimizi güçlendirdik. Bunun yanı sıra 2017 yılında Samsun’da ve 2019’da ise İskenderun’da yüksek kapasiteli yeni lojistik merkezlerimizin inşasını tamamlayıp hizmete açtık. Bu sayede depolama kapasitemiz 472 bin tona çıkarken, çiftçilere sunduğumuz tedarik hizmetleri için operasyonel imkanlarımız güçlendirilmiş oldu” dedi.

Son yıllardaki yatırım hamlesiyle devreye alınan bu tesislerin GÜBRETAŞ’a büyük bir güç kattığını belirten Yumaklı, “Üretim ve lojistik alanındaki bu yatırımların tamamlanması sayesinde şirketimizin operasyonel faaliyetlerinde ürün çeşitliliği ve maliyet optimizasyonu açısından hareket kabiliyeti artırılmış oldu. Bunun sağladığı operasyonel ve finansal avantajları sayesinde, özellikle son iki yılda ana hissedarımız Tarım Kredi Kooperatifleri kanalıyla 12 ay boyunca çiftçilerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin bulunurluğu ve uygun fiyatlarla çiftçiye ulaştırılması stratejimiz ile gurur verici sonuçlara ulaşmayı başardık. Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını sürecinde hem yurtiçi satışlarda hem de ihracatta rekorlara ulaşmamız, bu tesis yatırımlarının birer meyvesidir” diye konuştu.

Açıklamasında, “Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri’nin şirketi olan GÜBRETAŞ’ın son yıllarda gerçekleştirdiği tesis yatırımları, en çok çiftçilerimize fayda sağladı” ifadelerini kullanan Yumaklı, “Artan üretim ve lojistik imkanlarımız dolayısıyla salgın başladığında tarım sektörüne verdiğimiz ‘gübre tedarikinde bir sıkıntı yaşanmayacağı’ sözümüzü de tutmuş olduk. Tarımsal üreticilerin de şirketimizin kalitesine olan ilgi ve yoğun talebi, geçtiğimiz sene 2 milyon ton üzerinde gübre satışıyla rekora ulaşmamızı sağladı. Böylece bu şirketin çiftçilere ait olduğunu ve kuruluşundan beri çiftçinin faydası için çalıştığını, 2020 yılında ulaştığımız tarihi başarılarla somut şekilde bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

“Kazancımızı, çiftçilere fayda sunacak yeni yatırımlara dönüştürüyoruz”

Sektörün ilk ve öncü şirketi olan GÜBRETAŞ’ın bitki besleme alanında tarıma daha etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla tesis yatırımlarını sürdürdüğüne dikkat çeken Yumaklı, “Şirket olarak ana faaliyet unsurlarımızı güçlendirerek dikey büyüme stratejisiyle hareket ediyoruz. Aynı zamanda kuruluş misyonumuz doğrultusunda kazancımızı, her zaman yeni yatırımlarla yine çiftçinin faydasına sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tarımsal üretimde verimlilik artışı için en önemli girdilerden olan bitki besleme ürünlerinin çiftçiye daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaştırılması için üretim ve lojistik altyapımızı güçlendiren tesis yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

GÜBRETAŞ’ın salgın sürecinde yatırım faaliyetlerini de aralıksız devam ettirerek geçen yıl Liman Dolgu Projesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Ar-Ge Serası gibi önemli yatırımları tamamlayıp hizmete açtığını hatırlatan Yumaklı,“Halihazırda bir yandan Yarımca Tesisleri’nde depolama tankları yatırımı devam ederken, diğer yandan İskenderun Tesisleri’nde yeni depolar ve kompoze gübre üretim tesisi yatırımı için çalışmalarımız sürüyor. İskenderun’da 1954 yılında faaliyete başlattığımız ülkemizdeki ilk gübre fabrikamızın yerinde kuracağımız yeni üretim tesisini iki yıl içinde tamamlayarak 2023 başında hizmete açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Üreticilere ve tarıma katkı sağlamak, bizim için rakamsal göstergelerden önemli”

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ise sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde, şirketin zorlu 2020 yılındaki operasyonel performansının finansal sonuçlara da pozitif şekilde yansımasından tüm paydaşlar adına memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fahrettin Poyraz, “Geçen yıl gösterdiğimiz üstün tempo neticesinde Tarım Kredi’nin en büyük şirketi olan GÜBRETAŞ’ın üretim, satış ve ihracattaki başarıları mali tablolara da yansıdı. Böylece 2020’yi bir önceki yıla göre yüzde 25’lik büyüme ile 5,4 milyar TL’lik konsolide ciroyla tamamlayarak finansal rekorlara da ulaştık. Şirketimizin ana ortaklık isabet eden konsolide net dönem kârı da yıllık bazda rekora işaret eden 262 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Bu rekor başarıların, salgın döneminin başlangıcında şirket olarak çiftçilere verdikleri taahhüdün gerçekleşmesi ve şirketin kalitesine duyulan güveni göstermesi bakımından önemli olduğuna değinen Poyraz, “2020 yılı hem ülkemiz hem dünya için tarihte benzeri görülmemiş zorluklara sahne oldu. Birçok sektör, sene boyunca küresel salgının getirdiği yıkıcı etkilerle mücadele etmeye çalıştı. Bu süreç, gıda arz güvenliği açısından tarımsal üretimin devamlılığı yönüyle tarımın kritik rolünü ortaya çıkardı. Bu nedenle hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de şirket olarak, tarımsal üreticilerin mağdur olmaması için kesintisiz ve aralıksız şekilde gübre tedarikini sağlamak için çok çalıştık. Şirketimizin bitki besleme alanındaki yoğun çabalarına destek veren kooperatiflerimiz, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübreleri en uygun şekilde tedarik edip ulaştırdı. Gece gündüz demeden telefonla çiftçilere tarımsal danışmanlık desteği veren ziraat mühendislerimizle ve salgın nedeniyle ağırlık verdiğimiz dijital mecralardaki çalışmalarla her an ve her yerde üreticinin yanında olduk. Üreticilere ve tarıma sağladığımız bu katkılar, bizim için tüm operasyonel ya da finansal göstergelerden daha önemli. GÜBRETAŞ’ın kuruluşundan beri koruduğu çiftçiye fayda sağlama misyonunu sürdürmek, bizi rakamsal başarılardan daha çok mutlu etti. Bu başarılarda emeği geçen tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Yeni hedeflerle başladıkları 2021 yılında hız kesmeden aynı çalışma temposunu sürdürdüklerini vurgulayan Poyraz, “Şirketimizin 69’uncu yılını her alanda güzel neticelerle tamamladık. Bu sene sonunda ise şirketimizin kuruluşunun 70’inci yılına ulaşacağız. Hedefimiz, gücümüzü aldığımız bu topraklara yine ürünlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ve sosyal sorumluluk projeleriyle katma değer sağlamaya devam etmek olacaktır” diye konuştu.
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