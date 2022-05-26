GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral:

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Girişimcilik Zirvesi, “Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri” temasıyla gerçekleştirildi.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirvede “Kırsal Kalkınmada Girişimcilik İyi Tarım Uygulama Örnekleri” oturumuna konuşmacı olarak katılan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kadın istihdamının artırılması konusunda ciddi projeler yaptıklarını söyledi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Girişimcilik Zirvesi, “Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri” temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede; milli ve yenilikçi çözümlerin bireyler, işletmeler, ekonomi ve toplumlar üzerindeki önemli etkileri ile bu etkilerin girişimcilik ekosistemine nasıl yön verdiği üzerine ilham verici konuşmalar gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığını GTÜ işletme Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halit Yanıkkaya’nın yaptığı, “Kırsal Kalkınmada Girişimcilik İyi Tarım Uygulama Örnekleri” konulu oturumda; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Akçakoca Sanayi ve Ticaret odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant ve Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Emine Özdoğan konuşmacı olarak katıldı.

“Meyve üssüyüz”

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptıkları Altınova Belediyesi Yöresel ürünler Merkezi projesi hakkında bilgi veren Başkan Oral, Bölgemiz tarımsal üretim açısından önemli bir meyve üssü. Ayrıca dış mekân süs bitkiciliğinde Türkiye’de ilk örnek yerlerinden birisi. Kadınlarımızın çalışma alanları genelde meyve bahçeleri, seralarımız ve süs bitkiciliğinin olduğu yerler.

“Kadınlarımız için bir alan oluşturmak istedik”

İlçemiz aynı zamanda tersane bölgesi. Sanayisi İlçe nüfusumuz 31 bin. Ancak çalışan sigortalı nüfusumuz 36 bin. Baktığınızda dışarıdan çalışmaya gelen ciddi insanımız var. Ancak bu çalışan nüfusumuzun yoğunluğu yüzde 95’e yakını erkek nüfus.

Dolayısıyla kadınlarımıza yönelik kendi değerlerimizi de içine katarak bir projeye başladık. İlk meyveciliği baz aldık. Özellikle kadınlarımızın çalışabileceği bir alan oluşturalım istedik.

“Amaç kadın istihdamı”

Yöresel ürünler Merkezi projemizdeki amaç; özellikle kadın istihdamına katkı sağlamak, kadınların iş gücüne katılım oranlarını artırmak, bölgede katma değeri yüksek, değer zincirinin tüm aşamalarında üreticini geliştirilmesidir.

Bizim meyveciliğimizdeki ana üretim kivi. Ardından hurma ve çilek önemli ürünler arasında. Bunların hepsini birden pazara sunamıyorsunuz. Özellikle kivide çıkma kivi dediğimiz satılamayan kısmı var. Hurmada aynı şekilde kurutulmadığı zaman bir an önce satılması gerekir. Çok çabuk bozuluyor, pazarlanamadığı zaman çöp olup gidiyor. Bu konuda yeni bir çalışmamız var. Soğuk hava deposuna konabilen bir hurma cinsi ile ilgili yeni bir denememiz var. Dolayısıyla hem tarımdaki üreticilerimizi desteklemek hem de kadınlarımıza bir iş alanı oluşturmak amaçlı Yöresel ürünler Merkezi’mizi yapma kararı aldık.

Merkezimizin özel amacı ise cinsiyetler arası fırsat eşitliğinin sağlanması, kırsal kalkınma tarımsal ürünlerin geliştirilmesi, katma değerin artırılması ve yöresel ürünlerin markalaştırılması çerçevesinde kooperatifleşmenin gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla da biz S.S. Altınova Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifini kurduk.

Merkezimizi kurarken proje ortağı olarak da Altınova Kaymakamlığını da aldık ki kadınlarımızın tespiti, bunların gerekli izinlerin alınması, işbirliğinin sağlanması için Altınova Kaymakamlığımızı ortak aldık. Yine Altınova Tersane Girişimciliği A.Ş’yi ortak olarak aldık ki satamadığımız ürünleri tersaneci sanayicilerimize satalım ki kadınlarımızın yaptığı ürenler boşa gitmesin şeklinde düşündük. Ayrıca Altınova Belediyemizin şirketi olan ALBEL Şirketini de bu işin destekçisi haline getirdik ki ürünlerin üretilmesi, pazarlama, satış ve ürün alımı konularında bu şirket aracılığıyla destekleyelim istedik.

“6 milyonluk bir yatırım”

6 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. 2 milyonu MARKA’dan geri kalanını da belediyemizden karşılıyoruz.

Hedefimiz, 18-50 yaş aralığındaki 50 kadın diye başlıyoruz. Kiralık yerde çalışmalara başladık. Şu anda kivi ve hurmanın reçelleri ve kurutmaları, çaylarının üretilmesi lokumundan tutun pestiline kadar birçok farklı ürünü yöremizde kadınlarımız denemelerini yapıyorlar. Üretilen ürünleri de belediye şirketimizin üzerinden satışlarını da yapıyoruz.

1500 metrekareye yakın merkezimiz temmuz ayında faaliyete geçecek. İçerisinde; paketleme-fırınlama-kurutma-yıkama ünitelerinin olduğu ve üretimin yapıldığı üretim merkez, 16 adet dükkân, bir adet hediyelik eşya satış yeri, restoran, kafeterya kısmı, mescit ve wc olacak.

“Kadın kooperatifi kurduk”

Kooperatifimizle yapacağımız ürünlerin pazarlanması, paketlenmesi, ambalajlanması, reklam tasarımı konularıyla ilgili olarak da Yalova Üniversitesi ile ortak çalışmamızı yapıyoruz.

Bu projemizden bağımsız Tıbbi Aromatik Bahçemiz var. Bahçemizde şu anda 240 çeşit bitki üretiliyor. Yakın zamanda bu 400 çeşide çıkacak. Orada destinasyon üniteleri, kuru sıkım üniteleri, laboratuvar kuracağız. Buradan da yine kadınlarımıza ayrı bir sektör çıkaracağız” diye konuşu. Oturum sonunda Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, katılımcılara üniversite adına teşekkür plaketi verdi.