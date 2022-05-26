banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi!
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi!
İstifa etmeyecek!
İstifa etmeyecek!
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı

GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral:

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Girişimcilik Zirvesi, “Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri” temasıyla gerçekleştirildi.

Ekonomi 26.05.2022, 10:18
GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral:

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Girişimcilik Zirvesi, “Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri” temasıyla gerçekleştirildi.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirvede “Kırsal Kalkınmada Girişimcilik İyi Tarım Uygulama Örnekleri” oturumuna konuşmacı olarak katılan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kadın istihdamının artırılması konusunda ciddi projeler yaptıklarını söyledi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Girişimcilik Zirvesi, “Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri” temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede; milli ve yenilikçi çözümlerin bireyler, işletmeler, ekonomi ve toplumlar üzerindeki önemli etkileri ile bu etkilerin girişimcilik ekosistemine nasıl yön verdiği üzerine ilham verici konuşmalar gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığını GTÜ işletme Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halit Yanıkkaya’nın yaptığı, “Kırsal Kalkınmada Girişimcilik İyi Tarım Uygulama Örnekleri” konulu oturumda; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Akçakoca Sanayi ve Ticaret odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant ve Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Emine Özdoğan konuşmacı olarak katıldı.

“Meyve üssüyüz”

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptıkları Altınova Belediyesi Yöresel ürünler Merkezi projesi hakkında bilgi veren Başkan Oral, Bölgemiz tarımsal üretim açısından önemli bir meyve üssü. Ayrıca dış mekân süs bitkiciliğinde Türkiye’de ilk örnek yerlerinden birisi. Kadınlarımızın çalışma alanları genelde meyve bahçeleri, seralarımız ve süs bitkiciliğinin olduğu yerler.

“Kadınlarımız için bir alan oluşturmak istedik”

İlçemiz aynı zamanda tersane bölgesi. Sanayisi İlçe nüfusumuz 31 bin. Ancak çalışan sigortalı nüfusumuz 36 bin. Baktığınızda dışarıdan çalışmaya gelen ciddi insanımız var. Ancak bu çalışan nüfusumuzun yoğunluğu yüzde 95’e yakını erkek nüfus.

Dolayısıyla kadınlarımıza yönelik kendi değerlerimizi de içine katarak bir projeye başladık. İlk meyveciliği baz aldık. Özellikle kadınlarımızın çalışabileceği bir alan oluşturalım istedik.

“Amaç kadın istihdamı”

Yöresel ürünler Merkezi projemizdeki amaç; özellikle kadın istihdamına katkı sağlamak, kadınların iş gücüne katılım oranlarını artırmak, bölgede katma değeri yüksek, değer zincirinin tüm aşamalarında üreticini geliştirilmesidir.

Bizim meyveciliğimizdeki ana üretim kivi. Ardından hurma ve çilek önemli ürünler arasında. Bunların hepsini birden pazara sunamıyorsunuz. Özellikle kivide çıkma kivi dediğimiz satılamayan kısmı var. Hurmada aynı şekilde kurutulmadığı zaman bir an önce satılması gerekir. Çok çabuk bozuluyor, pazarlanamadığı zaman çöp olup gidiyor. Bu konuda yeni bir çalışmamız var. Soğuk hava deposuna konabilen bir hurma cinsi ile ilgili yeni bir denememiz var. Dolayısıyla hem tarımdaki üreticilerimizi desteklemek hem de kadınlarımıza bir iş alanı oluşturmak amaçlı Yöresel ürünler Merkezi’mizi yapma kararı aldık.

Merkezimizin özel amacı ise cinsiyetler arası fırsat eşitliğinin sağlanması, kırsal kalkınma tarımsal ürünlerin geliştirilmesi, katma değerin artırılması ve yöresel ürünlerin markalaştırılması çerçevesinde kooperatifleşmenin gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla da biz S.S. Altınova Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifini kurduk.

Merkezimizi kurarken proje ortağı olarak da Altınova Kaymakamlığını da aldık ki kadınlarımızın tespiti, bunların gerekli izinlerin alınması, işbirliğinin sağlanması için Altınova Kaymakamlığımızı ortak aldık. Yine Altınova Tersane Girişimciliği A.Ş’yi ortak olarak aldık ki satamadığımız ürünleri tersaneci sanayicilerimize satalım ki kadınlarımızın yaptığı ürenler boşa gitmesin şeklinde düşündük. Ayrıca Altınova Belediyemizin şirketi olan ALBEL Şirketini de bu işin destekçisi haline getirdik ki ürünlerin üretilmesi, pazarlama, satış ve ürün alımı konularında bu şirket aracılığıyla destekleyelim istedik.

“6 milyonluk bir yatırım”

6 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. 2 milyonu MARKA’dan geri kalanını da belediyemizden karşılıyoruz.

Hedefimiz, 18-50 yaş aralığındaki 50 kadın diye başlıyoruz. Kiralık yerde çalışmalara başladık. Şu anda kivi ve hurmanın reçelleri ve kurutmaları, çaylarının üretilmesi lokumundan tutun pestiline kadar birçok farklı ürünü yöremizde kadınlarımız denemelerini yapıyorlar. Üretilen ürünleri de belediye şirketimizin üzerinden satışlarını da yapıyoruz.

1500 metrekareye yakın merkezimiz temmuz ayında faaliyete geçecek. İçerisinde; paketleme-fırınlama-kurutma-yıkama ünitelerinin olduğu ve üretimin yapıldığı üretim merkez, 16 adet dükkân, bir adet hediyelik eşya satış yeri, restoran, kafeterya kısmı, mescit ve wc olacak.

“Kadın kooperatifi kurduk”

Kooperatifimizle yapacağımız ürünlerin pazarlanması, paketlenmesi, ambalajlanması, reklam tasarımı konularıyla ilgili olarak da Yalova Üniversitesi ile ortak çalışmamızı yapıyoruz.

Bu projemizden bağımsız Tıbbi Aromatik Bahçemiz var. Bahçemizde şu anda 240 çeşit bitki üretiliyor. Yakın zamanda bu 400 çeşide çıkacak. Orada destinasyon üniteleri, kuru sıkım üniteleri, laboratuvar kuracağız. Buradan da yine kadınlarımıza ayrı bir sektör çıkaracağız” diye konuşu. Oturum sonunda Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, katılımcılara üniversite adına teşekkür plaketi verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık