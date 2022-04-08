GTİ, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın iflas haberini yalanladı

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ömür Gebeş, şirketlerinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası hakkında çıkan iflas iddialarını yalanladı.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ömür Gebeş, şirketlerine bağlı Demokrasi ve Özgürlükler Adası hakkında çıkan iflas iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ada hakkında herhangi bir iflas veya benzeri bir durum olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada şirketimizin Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda işletme hakkına sahip olduğu tesis ile ilgili asılsız ‘iflas iddiaları’ yer bulmuştur. Herhangi bir iflas veya benzeri bir durum söz konusu değildir. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. olarak daha önce birçok kültür mirasımıza sahip çıktığımız gibi Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın restorasyonu projesine de talip olduk. Bu çerçevede çalışmaların başladığı ilk günden itibaren hiçbir ticari kaygı gütmeden adadaki kültürel, tarihi mirasa sahip çıkmayı ve bu mirası tekrar kamuya kazandırmayı amaç edindik. Şirketimiz, projenin tamamlanmasıyla birlikte amacın hasıl olduğu düşüncesiyle, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki işletme hakkını kamuya devretmek için görüşmelere başlamıştır”.

Gebeş, gelişmeler hakkında ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgilendirileceğini de hatırlattı.