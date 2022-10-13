Gtech, Doğan Yatırım Bankası’nın finansal çözümlerinde uçtan uca hizmet sağlıyor

Dijitalleşmenin hızlanması ve kurumların yeniçağ teknolojilerine adaptasyonuyla beraber finansal teknolojiler alanında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye’nin Finansal Teknolojiler ve Analitik konularında ürünler yaratan ve hizmetler sunan en büyük şirketlerinden biri olan GTech, bu dönüşüm sürecinde müşterilerinin teknolojik altyapı ihtiyaçlarını karşılamayı, verimliliklerini artırmayı, rekabet avantajı yaratmayı ve onların da kendi müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmelerini sağlıyor.

GTech’in Ana Bankacılık uygulaması olan Symphony Banking, tüm bankacılık gereksinimlerini karşılayan, entegrasyon yeteneği yüksek ve teknolojik altyapısındaki esneklik sayesinde müşterilerine daha kısa sürede ve daha az maliyetle istediklerine ulaşma imkânı veren bir çözüm olarak öne çıkarken Yasal Raporlama Çözümü Magic Reports ise, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankaların; T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, BDDK, TMSF, TÜİK ve Türkiye Bankalar Birliği gibi resmi kurumlara göndermek zorunda oldukları yasal raporları, tek platform üzerinden doğru, hızlı ve kolay biçimde sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda, GTech’in bu 2 temel ürününden faydalanan bankalar listesine Türkiye’nin yeni nesil bankası Doğan Yatırım Bankası da katıldı.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Ana bankacılık ve yasal raporlama çözümleri ve bunlara dair tüm entegre süreçler konusunda bizim için son derece önemli olan bu yolculuğa alanında uzman GTech ile birlikte çıktığımız için mutluyuz. GTech’in ihtiyaçlara göre konfigüre edilebilir ve esnek yapılı ürünleri ve deneyimli kadrosu ile birlikte çözüm odaklı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar birçok kurum entegrasyonunu Ana Bankacılık çözüm ortağımız GTech ile birlikte hayata geçirdik ve önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Ana Bankacılık sistemimizin ayağa kaldırılması sürecinde GTech ekibinin belirlenen hedef tarihleri bizimle eşdeğerde sahiplenmesi ve buna ulaşmamız konusundaki özverili çalışmaları bizim için çok değerli. İnovasyondan ilham alan bir kurum olarak dijital dönüşüm yolculuğumuzun ve iş birliğimizin bundan sonrasında da keyifle devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu

Son dönemde yeni nesil bankacılık ve finansal teknolojiler alanlarında büyük bir dönüşüm süreci yaşandığını söyleyen GTech CEO’su Mine Taşkaya; “Bankacılık sektöründeki gelişmeler ve değişen müşteri ihtiyaçları özellikle sektörde temel bankacılık sistemlerinin modernize edilmesini zorunlu hale getirdi. GTech olarak özellikle finansal sektör ürünlerimiz ile biz de değişimin önemli bir parçası oluyor, özellikle yeni nesil hizmet sunmak isteyen neo banklar, dijital bankalar ve tüketici finansman şirketlerine ihtiyaç duydukları ana bankacılık, dijital bankacılık, tüketici finansman çözümü, API bankacılığı ve müşteri deneyimi ürünlerimiz ile müşterilerimizin dijital dönüşüm süreçlerini daha kolay ve hızlı bir hale getiriyoruz.

GTech CEO’su Mine Taşkaya

22 yıllık deneyimimiz ve modern bankacılığın bütün finansal servis ihtiyaçlarını karşılayan ürünümüzle Doğan Yatırım Bankası, dinamik, merkezi ve kolay entegrasyon yeteneğine sahip teknoloji altyapısıyla buluştu. Doğan Yatırım Bankası, iş birimlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen ve hata payını minimuma indiren Symphony Banking sayesinde tüm operasyonlarını daha güvenli, verimli ve hızlı bir şekilde yönetmeye başladı. Ayrıca, resmi kurumlara gönderilmesi zorunda olan raporların tek platform üzerinde doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlayan çözümümüz Magic Reports ile Yasal Raporlar da hızlı ve güvenli bir yol ile resmi kurumlara iletilmektedir” dedi.