GSS prim borçları ile ilgili önemli gelişme! 2023 yılının sonuna kadar uzatıldı…

GSS prim borcu bulunanlar normalde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Ancak süresi her yıl uzatılan geçici düzenlemelerle GSS prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu'nun kamu mal ve hizmetlerinden indirimli ve ücretsiz yararlanma şartlarını belirleyen 2002/3654 sayılı kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının kamu ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmelerine olanak tanıyan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Zorunlu GSS uygulaması 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve 38 milletvekilinin imzasıyla cumartesi günü TBMM Başkanlığına sunulan ekonomi ile ilgili torba kanun teklifine konulan geçici maddede, 31 Aralık 2012 tarihinden önceki GSS prim borçlarına af düzenlemesi öngörüldü. Buna göre, yukarıda sayılan Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin 31 Aralık 2012 tarihi öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

En son geçen yıl çıkartılan yapılandırma kanunu ile 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarının anaparasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme cezası ve gecikme faizleri silinmişti.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR

Geçtiğimiz aylarda 10 bin liranın altındaki GSS borçlarının silineceği iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz gün ekonomiye ilişkin Meclis’ten geçen torba yasada sadece sınırlı bir kesimin borçları tamamen silindi. Torba yasa kapsamında alınan bir başka karar ise farklı bir ülkede sağlık sigortasından faydalanma hakkı bulunmayanlar sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında bakıma muhtaç ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile anne ya da babası olmayıp TC vatandaşı olup, 18 yaşını doldurmamış çocukların GSS prim borçları ile gecikme cezaları ve zamları tamamen siliniyor.