GSM mağazasında gurbetçiye ’aksesuar’ oyunu

Yıllık iznini baba ocağında geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısından yurda giriş yaptıktan sonra Edirne’de bir GSM operatörü mağazasından 200 lira değerinde hat alınca dolandırıldığını anlayan gurbetçinin şikayeti üzerine Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), işletmeye yıllık üye aidatının on katı tutarında idari para ve kınama cezası verdi.

Edirne’de yıllardır gurbetçilerin şehre girmesi için çabalayan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, gurbetçiler üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışarak Edirne’nin isminin lekelenmesine asla müsaade etmiyor.

Mağaza temsilcisinin aksesuar oyunu

Kapıkule Sınır Kapıs’ndaki işlemlerinin ardından Edirne’ye gelen gurbetçi Ö.S., kent merkezinde bir GSM operatörü mağazasından faturasız hat aldı. Bayideki temsilci tarafından hattın tutarının 200 lira olduğunu öğrenince pahalı olduğuna tepki gösteren gurbetçi Ö.S., ancak yine de ödemesini yaparak hattı aldı. Hattın karşılığında verilen fişi inceleyen gurbetçi Ö.S., ürün bedeli olarak aksesuar yazıldığını öğrenince başka bir mağazaya giderek yaşadıklarını anlatınca dolandırıldığını anladı.

Cezadan kaçamadı

Gurbetçi Ö.S.’nin mağaza hakkında şikayette bulunmasının ardından harekete geçen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında soruşturması yapılan mağazaya kınama ve yıllık üye aidatının on katı tutarında idari para cezası verdi.

"Turizmi anlamayan kitleler var"

Edirne ekonomisinin turizme dayalı olduğunu ve esnafın ana gelir kaynağının turizm olduğunu anlamayan bazı kitlelerin olduğunu belirten Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Turist, turisti, müşteri müşteriyi getirir. İlimizdeki tüm vatandaşların bunun bilincinde olması ve bu yönde hareket etmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

"Mağduriyetlerinizi bize bildirin"

Haksız uygulama yapan veya yapmaya teşebbüs eden bu tür firmalardan etkilenen tüm kişilerin yaşadıkları mağduriyetlerini Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’na iletmelerini rica eden Zıpkınkurt, bu ve bu gibi durumların bir daha yaşanmamasını temenni etti.