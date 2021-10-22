Gri liste nedir? Türkiye neden gri listede? Ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde üye olduğu Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) Türkiye’yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘yeterince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu ‘gri liste’ye aldı.

GRİ LİSTE NEDİR?

FATF, her yıl yaptığı değerlendirme toplantılarında kara paranın aklanması, terör finansmanının engellenmesi alanındaki tabloyu paylaşıyor.

Gri liste ise kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. Gri listeye giren ülkeler FATF tarafından belirlenen hedefler konusunda eksikliklerini giderme taahhüdünde bulunarak ve gerekli adımları atarak bu listeden çıkabiliyor.

GRİ LİSTE EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Bu yıl Mayıs ayında yayınlanan bir IMF araştırmasına göre, FATF gri listesi, bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde büyük ve önemli bir etkiye sahip.

Türkiye’nin gri listeye alınması AB üzerinde de baskı oluşturacak. Bu karardan sonra AB’nin Türkiye’yi ‘kendi kara para aklama ile mücadele’ listelerine eklemesi gündeme gelebilir.

Halen gri listede Arnavutluk, Suriye, Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.

FAFT NEDİR?

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu ya da FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından OECD bünyesinde kurulmuştur. FATF’nin kurulmasıyla bir anlamda karaparanın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiyeler bütünü oluşturulmuştur.

FATF'nin 31 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunmaktadır. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF'ye üye olmuştur.

FATF faaliyetlerini, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılar yoluyla yürütmektedir.