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Greyfurta "korona virüs" dopingi

Korona virüsün ardından iç piyasada tüketimi neredeyse hiç olmayan greyfurta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yüksek talep gelmeye başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor.

Ekonomi 23.12.2020, 09:52
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Greyfurta "korona virüs" dopingi

Korona virüsün ardından iç piyasada tüketimi neredeyse hiç olmayan greyfurta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yüksek talep gelmeye başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor.

Türkiye’de 54 bin dönüm, Adana’da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun bahçelerdeki hasadı başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan ve yurt dışına gönderilen ürün, bu sene de korona virüs nedeniyle başta İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 2 buçuk ile 3 lira arasında fiyatla ihraç ediliyor. Bu fiyatlar ise hem çiftçiyi hem de tüccarı memnun ediyor.

“İç piyasada çok az tüketiliyor”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, greyfurtun sıcak iklim istemesi nedeniyle Akdeniz Bölgesi’nde yetiştiğini ve tüketiminin Türkiye’de az olduğunu belirtti. Greyfurt ekim alanlarının son yıllarda artmadığını söyleyen Doğan, “Greyfurt iç piyasada çok tüketilen bir ürün değil. Genelde yurt dışına ihracatı yapılan bir ürün. Türkiye genelinde 54 bin dönüm alanda greyfurt ekimi var. Bunun yüzde 75’ini Adana karşılıyor. Adana’da 40 bin dönümün üzerinde bir ekim alanı var. Greyfurt ekimi son birkaç yıldır artmadı” diye konuştu.

“Greyfurta rağbet 2 kat arttı”

Greyfurt fiyatının geçen seneye göre 3 kat artmasının ardından bu sene en çok artan narenciye ürünü olduğunu kaydeden Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

“Greyfurt bu yıl narenciye içerisinde fiyatı en çok artan ürün oldu. Geçen yıl 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan greyfurt bu yıl boyuna, kalitesine göre 2 buçuk lira ile 3 lira arasında değişmekte. Bu yıl narenciye meyveleri içerisinde en çok para kazandıran greyfurt. Greyfurt yurt dışına gittiği için para kazandırıyor. Eğer yurt dışı kapıları kapalı olsa kesim yapılmaz ve ağaçlar sökülür. Şuanda pandemi sürecinde olduğumuz için C vitamini nedeniyle de narenciye ürünlerinin tüketimi çok fazla. Bu yıl pandemi de olunca yurt dışından greyfurta rağbet 2 kat arttı. Üretim alanımız aynı olmasına, hava sıcaklıkları nedeniyle verim düşüklüğü olmasına rağmen fiyatlarımız neredeyse 3 katına geldi. Biz greyfurtun fiyatının 2 lira olacağını beklerken bir anda 3 liraya geldi. Yurt dışından talep olduğu için fiyatlar yükselmekte. Fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz.”

“Fiyatlar çok iyi”

Greyfurt ekim alanlarının artmasını çok beklemediğini de söyleyen Doğan, “Bu yıl fiyatlar arttı. Eğer birkaç yıl üst üste fiyatlar iyi giderse ekim alanlarında artışlar olur. Bu yıl korona virüsten dolayı fiyatlar yükseldi. Greyfurt fiyatları hiç bu kadar yükselmemişti. Şuanda fiyatlar çok iyi. Hem çiftçiyi hem de tüccarı memnun etmekte” ifadelerini kullandı.
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