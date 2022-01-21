Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 13,26 seviyelerine inen dolar kuru günü sınırlı yükselişle kapattı. Gram ve çeyrek altın dolar kurundaki gelişmelere bağlı olarak hareketlendi.

21 Ocak 2021 Cuma günü gram altın 794lira, çeyrek altın 1.270 lira seviyesinde alıcı buluyor. Altının ons fiyatı 1.840 dolardan işlem görüyor.

Haftanın son iş günü yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte güncel alış satış fiyatları...

Yarım Altın

2.533,12

2.599,47



Cumhuriyet Altını

5.265,00

5.344,00

22 Ayar Bilezik

724,20

724,99